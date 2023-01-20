Назначен новый заместитель акима ЗКО

Ержан Балтаев. Фото: facebook.com/batyskz

Заместителем акима Западно-Казахстанской области назначен Ержан Балтаев. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. Об этом сообщается на официальной странице акимата региона в Facebook.

Ержан Талгатович родился в 1983 году. Образование - высшее, окончил Казахстанско-британский технический университет, Казахский гуманитарно-юридический университет, университет Абердина в Великобритании по специальностям: юриспруденция и деловое администрирование.

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом в центре по недвижимости в Астане.

В разные годы:

юрист в компании "CAPS Distribution";

юрист, директор департамента в "ТАИБ Казахский Банк";

национальный менеджер, координатор программ Программы развития ООН;

председатель правления СПК "Орал";

руководитель управления Министерства юстиции РК;

управляющий проектом компании "КПО Б.В.";

директор Международного Арбитражного агентства "TENDEU";

председатель правления городского центра развития инвестиций "Astana Invest".

С 2021 года работал руководителем управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны.

Ержан Балтаев будет курировать вопросы предпринимательства и индустриально-инновационного развития, строительства, финансов, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, государственного архитектурно-строительного контроля, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, после внеочередных выборов президента в Казахстане прошли назначения акимов областей. 2 декабря 2022 года Западно-Казахстанскую область возглавил Нариман Турегалиев, который до этого был депутатом сената.

С июня 2019 года регионом руководил Гали Искалиев. После кадровых перестановок он высказался о том, как воспринял новость о своем освобождении от должности.

По информации официального сайта акимата Западно-Казахстанской области, у Наримана Турегалиева два заместителя - Бакытжан Нарымбетов и Ержан Балтаев. Пока должность первого заместителя акима региона вакантна. Аппаратом руководит Абат Шыныбеков. До этого он был акимом Уральска.

В настоящее время главой областного центра является Миржан Сатканов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2006115-naznachen-novyy-zamestitel-akima-zko/