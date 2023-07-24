Информацию о задержании замакима ЗКО прокомментировали в Антикоре

Человек в наручниках. Иллюстративное фото: Nes/Getty Images

Информацию о задержании заместителя акима Западно-Казахстанской области и экс-главы СПК "Акжайык" прокомментировало Агентство РК по противодействию коррупции в своем официальном Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, в некоторых средствах массовой информации и Telegram-каналах распространяется информация о задержании Антикоррупционной службой заместителя акима Западно-Казахстанской области и экс-главы СПК "Акжайык".

"Данная информация не соответствует действительности. Указанные лица не задерживались.

Вся актуальная информация о расследовании уголовных дел публикуется на сайте и в Telegram-канале Антикора.

Просим граждан доверять информации из официальных источников", - отметили в ведомстве.

Напомним, в декабре 2022 года Западно-Казахстанскую область возглавил Нариман Турегалиев. До этого он был депутатом сената.

По информации официального сайта акимата региона, Западно-Казахстанская область находится на северо-западе Казахстана. Административный центр - город Уральск.

Аппарат акима Западно-Казахстанской области осуществляет руководство и контроль, организационное, правовое, информационно-аналитическое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029878-informatsiyu-o-zaderzhanii-zamakima-zko-prokommentirovali-v-antikore/