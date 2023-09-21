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Осужденный за коррупцию экс-замакима ЗКО отозвал апелляционную жалобу

Опубликовано:

Ержан Балтаев
Ержан Балтаев. Фото: facebook.com/batyskz

Бывший заместитель акима Западно-Казахстанской области Ержан Балтаев передумал обжаловать обвинительный приговор - он отозвал апелляционную жалобу, сообщает "Мой город".

В августе бывшего замакима ЗКО Балтаева и первого заместителя председателя правления "СПК Aqjaiyq" признали виновными в превышении должностных полномочий.

Оказалось, что Балтаев дал указание Доскалиеву принять на работу двух человек. Те, в свою очередь, фактически не работали, однако получали зарплату в течение нескольких месяцев. Ущерб государству составил 1,9 млн тенге, которые, к слову, Балтаев и Доскалиев сразу же возместили.

В итоге Балтаева оштрафовали на 8,6 млн тенге, суд также запретил ему занимать должности на государственной службе пожизненно.

Доскалиев должен выплатить штраф в 3,4 млн тенге. Ему также пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе.

Не согласившись с таким решением суда, Балтаев и Доскалиев решили обжаловать приговор.

Однако выяснилось, что экс-замакима и его адвокат отозвали апелляционную жалобу и попросили оставить ее без рассмотрения.

Судья областного суда Кайрат Утешев, рассмотрев дело, решил оставить апелляционную жалобу без рассмотрения в связи с отзывом жалобы и прекратить производство.

Дело Ержана Балтаева

В июле текущего года в некоторых СМИ и Telegram-каналах появилась информация о задержании заместителя акима Западно-Казахстанской области и одного из бывших руководителей СПК "Акжайык".

Однако в Антикоре тогда заявили, что она не соответствует действительности - указанные лица не задерживались.

При этом стало известно, что распоряжением акима Западно-Казахстанской области освобожден от должности его первый заместитель Ержан Балтаев.

В акимате региона заявили, что он лишился поста "за несоблюдение обязанностей и ограничений, установленных законами Казахстана".

Позже в Антикоре сообщили, что бывший первый замглавы региона подозревается в коррупции.

По информации ведомства, его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями путем дачи незаконного указания первому заместителю председателя правления АО "СПК "Aqjaiyq" о заключении фиктивных договоров возмездного оказания услуг с его доверенными лицами без фактического их выполнения.

В Антикоре добавили, что процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины. Уголовное дело было окончено в ускоренном порядке и направлено в суд.

На процессе озвучивались подробности обвинения, а 16 августа был вынесен приговор.

Ержан Балтаев был назначен первым заместителем акима ЗКО в конце января 2023 года. До этого он работал руководителем Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037481-osuzhdennyy-za-korruptsiyu-eks-zamakima-zko-otozval-apellyatsionnuyu-zhalobu/

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