Осужденный за коррупцию экс-замакима ЗКО отозвал апелляционную жалобу
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Бывший заместитель акима Западно-Казахстанской области Ержан Балтаев передумал обжаловать обвинительный приговор - он отозвал апелляционную жалобу, сообщает "Мой город".
В августе бывшего замакима ЗКО Балтаева и первого заместителя председателя правления "СПК Aqjaiyq" признали виновными в превышении должностных полномочий.
Оказалось, что Балтаев дал указание Доскалиеву принять на работу двух человек. Те, в свою очередь, фактически не работали, однако получали зарплату в течение нескольких месяцев. Ущерб государству составил 1,9 млн тенге, которые, к слову, Балтаев и Доскалиев сразу же возместили.
В итоге Балтаева оштрафовали на 8,6 млн тенге, суд также запретил ему занимать должности на государственной службе пожизненно.
Доскалиев должен выплатить штраф в 3,4 млн тенге. Ему также пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе.
Не согласившись с таким решением суда, Балтаев и Доскалиев решили обжаловать приговор.
Однако выяснилось, что экс-замакима и его адвокат отозвали апелляционную жалобу и попросили оставить ее без рассмотрения.
Судья областного суда Кайрат Утешев, рассмотрев дело, решил оставить апелляционную жалобу без рассмотрения в связи с отзывом жалобы и прекратить производство.
Дело Ержана Балтаева
В июле текущего года в некоторых СМИ и Telegram-каналах появилась информация о задержании заместителя акима Западно-Казахстанской области и одного из бывших руководителей СПК "Акжайык".
Однако в Антикоре тогда заявили, что она не соответствует действительности - указанные лица не задерживались.
При этом стало известно, что распоряжением акима Западно-Казахстанской области освобожден от должности его первый заместитель Ержан Балтаев.
В акимате региона заявили, что он лишился поста "за несоблюдение обязанностей и ограничений, установленных законами Казахстана".
Позже в Антикоре сообщили, что бывший первый замглавы региона подозревается в коррупции.
По информации ведомства, его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями путем дачи незаконного указания первому заместителю председателя правления АО "СПК "Aqjaiyq" о заключении фиктивных договоров возмездного оказания услуг с его доверенными лицами без фактического их выполнения.
В Антикоре добавили, что процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины. Уголовное дело было окончено в ускоренном порядке и направлено в суд.
На процессе озвучивались подробности обвинения, а 16 августа был вынесен приговор.
Ержан Балтаев был назначен первым заместителем акима ЗКО в конце января 2023 года. До этого он работал руководителем Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037481-osuzhdennyy-za-korruptsiyu-eks-zamakima-zko-otozval-apellyatsionnuyu-zhalobu/