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Назначенного в январе заместителем акима ЗКО Ержана Балтаева уволили

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Ержан Балтаев. Фото
Ержан Балтаев. Фото: Facebook/Батыс Қазақстан облысы әкімдігі

Распоряжением акима Западно-Казахстанской области освобожден от должности его первый заместитель Ержан Балтаев, сообщает "Мой город", ссылаясь на акимат региона.

Как пишет издание, Балтаев лишился поста "за несоблюдение обязанностей и ограничений, установленных законами Казахстана".

Другие подробности в акимате раскрывать не стали.

Напомним, Ержан Балтаев занял пост заместителя главы региона в конце января этого года года.

Тогда сообщалось, что новому замакима 40 лет.

Он окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, университет Абердина в Великобритании по специальностям: юриспруденция и деловое администрирование.

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом в центре по недвижимости в Астане.

В разные годы:

  • юрист в компании "CAPS Distribution";
  • юрист, директор департамента в "ТАИБ Казахский Банк";
  • национальный менеджер, координатор программ Программы развития ООН;
  • председатель правления СПК "Орал";
  • руководитель управления Министерства юстиции РК;
  • управляющий проектом компании "КПО Б.В.";
  • директор Международного Арбитражного агентства "TENDEU";
  • председатель правления городского центра развития инвестиций "Astana Invest".

С 2021 года работал руководителем управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны.

В должности замакима области Балтаев будет курировал вопросы предпринимательства и индустриально-инновационного развития, строительства, финансов, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, государственного архитектурно-строительного контроля, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2031201-naznachennogo-v-yanvare-zamestitelem-akima-zko-erzhana-baltaeva-uvolili/

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