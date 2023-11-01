Активы на сумму 945 млрд тенге вернули Казахстану из-за рубежа

Глава кабмина Алихан Смаилов в кулуарах мажилиса рассказал, сколько средств, ранее выведенных незаконно из страны, вернули Казахстану, передает корреспондент NUR.KZ.

"По информации Генпрокуратуры, уже возвращено активов на общую сумму 945 млрд тенге, в том числе порядка 600 млн долларов из-за рубежа, и эта работа продолжается", - сказал Алихан Смаилов.

В целом, по его словам, был принят специальный закон о возврате незаконных активов и был создан специальный комитет при Генеральной прокуратуре.

"Была создана специальная комиссия во главе с премьер-министром. В состав комиссии вошли ряд руководителей, в том числе правоохранительных органов, а также депутаты парламента и видные общественные деятели. Состав комиссии не засекречен, он опубликован. Находится в свободном доступе", - указал он.

Он также высказался по реестру.

"Что касается реестра, мы его не публикуем, поскольку у нас по законодательству есть презумпция невиновности. Поэтому опубликование такого реестра могло бы означать автоматом виновность лица, хотя она еще не доказана. Поэтому реестр был закрыт. Но по итогам работы по возврату капиталов мы будем давать вам соответствующую информацию", - резюмировал глава кабмина.

Напомним, в январе прошлого года, выступая в мажилисе, Токаев поручил проверить факты вывода капитала за рубеж. Позже в Нацбанке озвучили меры, которые приняли в связи с поручением президента.

В феврале 2022 года президент на расширенном заседании правительства дал кабмину два месяца, чтобы они придумали план возврата денег, незаконно вывезенных из Казахстана.

В апреле того же года в правительстве озвучили предложения по стимулированию возврата капитала в страну из-за рубежа и усилению мер, направленных на противодействие оттоку денежных средств из страны. В мае стало известно, что в Казахстане появится ведомство по возврату незаконно выведенных активов.

В июне была создана комиссия по возврату незаконно вывезенных из Казахстана денег.

Позже специалисты рассказывали о том, кто попадет под закон о возврате активов в Казахстане.

В сентябре правительство постановило создать ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

В начале октября президент РК Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов.