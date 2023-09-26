Компанию по управлению возвращенными активами создадут в Казахстане

Правительство постановило создать ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале, об этом говорится на сайте эталонного контрольного банка НПА РК.

"Правительство Республики Казахстан постановляет создать товарищество с ограниченной ответственностью "Компания по управлению возвращенными активами" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале", – говорится в документе.

Сообщается, что предметами деятельности товарищества определены управление, обеспечение сохранности, реализацию активов, возвращенных в порядке, установленном законом РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и другими законами страны.

Также Комитету государственного имущества и приватизации Минфина РК передаются права владения и пользования государственной долей участия в уставном капитале товарищества.

Кроме того, ведомству необходимо обеспечить:

утверждение устава товарищества;

избрание лица, уполномоченного на подписание от имени товарищества документов для государственной регистрации, осуществление финансовохозяйственной деятельности и представление его интересов перед третьими лицами до образования органов товарищества;

государственную регистрацию товарищества в государственной корпорации "Правительство для граждан".

Данное постановление вводится в действие со дня его подписания.

Закон о возврате незаконно приобретенных активов в Казахстане

В середине июля президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", а также ряд сопутствующих законов.

По словам депутатов, принятие данных законов поспособствует восстановлению социальной справедливости в обществе, повышению благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных и выведенных активов.

Еще в ноябре прошлого года президент заявлял, что в страну нужно вернуть все нелегально выведенные активы. В тот же день им был подписан указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов.

Позже специалисты рассказывали о том, кто попадет под закон о возврате активов в Казахстане.

Также сообщалось, что в Казахстане планируют создать отдельную компанию для управления возвращенными активами.

А в сентябре глава государства на встрече с представителями отечественного бизнеса объяснил, на что нацелен закон о возврате активов.