Уволенный после скандала аким вернулся на свою должность в Павлодарской области

Бауыржан Бозтаев. Фото: NUR.KZ

Бауыржан Бозтаев смог вновь стать акимом села имени Алькея Маргулана. Чиновник победил на выборах, набрав 101 голос жителей, обогнав других кандидатов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Экибастуза.

Указывается, что в выборах акима села имени Алькея Маргулана могли принять участие 274 жителя, свои голоса отдали 177 человек. Всего кандидатов было трое.

"Число голосов, поданных за каждого кандидата: Бозтаев – 101, Мукашева – 48, Султанов – 15. По итогам избран акимом села имени академика Алькея Маргулана Бозтаев Бауыржан Кенжетаевич 1976 года рождения, самозанятый, самовыдвиженец", - говорится в сообщении.

Между тем в Департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Павлодарской области сообщили, что, несмотря на нарушение Этического кодекса и увольнение, права на возвращение в ряды чиновников по закону Бауыржана Бозтаева никто не лишал.

Напомним, в марте 2023 года на Совете по этике стало известно, что акима села имени Алькея Маргулана застали нетрезвым на работе. Госслужащий объяснил это тем, что замерз во время борьбы с паводками. На что ему рекомендовали согреваться чаем с малиной или медом. Он был уволен.

Жители села встали на защиту Бауыржана Бозтаева. Коллективное письмо на имя акима Экибастуза подписали 150 человек. Они настаивали, что чиновник трудился самоотверженно. Всего за два месяца сразу стал виден результат его работы.

По информации официального сайта акимата Экибастуза, Бауыржан Бозтаев родился 16 января 1976 года в селе Молодежное Карагандинской области. Образование - среднее профессиональное, в 2006 году окончил Павлодарский педагогический колледж имени Ахметова по специальности "физическая культура".

Стаж государственной службы - более 5 лет. Работал учителем физкультуры, заместителем директора по воспитательной работе Маргуланской средней школы, главным специалистом аппарата акима села имени академика Алькея Маргулана.

Также был старшим охранником ТОО "KMG-Sekurity" и управляющим КХ "Олжас".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2023422-uvolennyy-posle-skandala-akim-vernulsya-na-svoyu-dolzhnost-v-pavlodarskoy-oblasti/