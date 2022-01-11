Протестующие заставили акима написать заявление об увольнении в Павлодарской области

Кадр из видео: соцсети

В мессенджерах распространяется видео, на котором демонстрируют заявление об увольнении акима Баянаульского района. Снято оно было в здании акимата, виден на заднем плане и сам Канат Каримов. Оставить пост чиновника вынудили митингующие. Информацию прокомментировали в акимате Павлодарской области, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах ролика, снятого, по всей видимости, самими митингующими, видно заявление Каната Каримова, адресованное акиму Павлодарской области Абылкаиру Скакову. Чиновник попросил уволить его по собственному желанию.

Перед тем, как глава Баянаульского района написал заявление, он встретился с протестующими возле здания акимата. Там люди высказали ему претензии по работе, в частности, из-за отсутствия нормальных дорог и водопровода.

В единой службе управления персоналом акимата Павлодарской области сообщили, что Канат Каримов трудится в должности акима с 6 декабря 2019 года, а заявление написал вынужденно.

"5 января 2022 года Каримов написал заявление об увольнении с занимаемой должности под давлением группы лиц, которые организовали несанкционированный митинг в районном центре. Данное заявление было сфотографировано и опубликовано в ряде аккаунтов в социальных сетях. Информация по этому вопросу будет предоставлена после проведения правовой оценки всей ситуации", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что подобное заявление принимается или дается по нему отказ в месячный срок. Решение пока еще не принято.

Напомним, ранее сообщалось, что 870 человек, включая иностранцев, задержали после беспорядков в Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950557-protestuyuschie-zastavili-akima-napisat-zayavlenie-ob-uvolnenii-v-pavlodarskoy-oblasti/