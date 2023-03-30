Акима в Павлодарской области застали нетрезвым на работе и посоветовали пить чай с малиной

Бауыржан Бозтаев. Фото: NUR.KZ

Аким села имени Алькея Маргулана Павлодарской области выпил на работе после того, как занимался борьбой с подтоплением. По словам чиновника, таким образом решил согреться после изнуряющего труда. В итоге все обернулось для него дисциплинарным делом, а члены Совета по этике посоветовали в следующий раз вместо алкоголя пить чай с малиной, передает корреспондент NUR.KZ.

На Совете по этике рассказали, что сельский аким на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения оказался в середине марта. Об этом сообщили уполномоченному по этике, он отправился на место с проверкой. В итоге медосвидетельствование факт подтвердило.

В отношении чиновника открыли дисциплинарное дело. Акимом он был избран 30 января 2023 года. Пояснил, что выпил на работе, чтобы согреться. До этого вели работу по недопущению подтопления села.

"Да, после выполненной работы, отведя действительно от такой угрозы, мы выпили. На освидетельствовании показало легкую степень опьянения. Глубоко сожалею о содеянном. Прошу вас предоставить мне возможность еще один раз доказать вам и жителям своего села, что я достоин быть на этом месте", - сказал аким Бауыржан Бозтаев.

Чиновнику посоветовали вместо алкоголя для согревания использовать чай с малиной или медом. Члены Совета по этике посчитали, что он подорвал доверие населения.

В итоге было решено единогласно - рекомендовать уволить его с должности акима села имени Алькея Маргулана.

Кстати, в адрес Совета по этике также пришло коллективное письмо от жителей в поддержку чиновника, но брать во внимание его не стали.

Отметим, что в соответствии с Этическим кодексом к государственным служащим предъявляются следующие требования:

1) быть скромными, соблюдать общепринятые морально-этические нормы, не распространять сведения, не соответствующие действительности;

2) противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства и правам граждан;

3) соблюдать установленные законом ограничения, избегать конфликта интересов;

4) в обращении с гражданами проявлять корректность, не допускать фактов грубости, унижения достоинства, бестактности и некорректного поведения, своими действиями и поведением не давать повода для критики с их стороны;

5) соблюдать деловой этикет и правила официального поведения, не допускать совершения действий, явно подрывающих в глазах граждан достоинство и авторитет государственных органов, представителями которых они являются;

6) не давать неправомерные обещания и не брать неправомерные обязательства любого характера, связанные с исполнением должностных обязанностей;

7) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, организаций, государственных служащих и иных лиц при решении вопросов личного характера, а также связанные с ним возможности в интересах общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций, в том числе для пропаганды своего отношения к ним;

8) обеспечивать сохранность государственной собственности, использовать государственное имущество только по целевому назначению, для выполнения должностных обязанностей и разрешенных видов деятельности;

9) не преследовать неправомерные финансовые и имущественные интересы, препятствующие добросовестному выполнению служебных обязанностей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014743-akima-v-pavlodarskoy-oblasti-zastukali-netrezvym-na-rabote-i-posovetovali-pit-chay-s-malinoy/