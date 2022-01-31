Аким Павлодарской области прокомментировал смену главы района

Абылкаир Скаков. Фото: instagram.com/skakov_abylkair

Сегодня стало известно о назначении акимом Баянаульского района Серика Батыргужинова, который сменил на этом посту Каната Каримова. 5 января теперь уже бывшего главу района митингующие заставили написать заявление об увольнении. По этому поводу высказался аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Абылкаир Скаков отметил, что написанное Канатом Каримовым 5 января заявление было оставлено без рассмотрения.

"Никто не вправе ставить себя выше закона, а, главное, выше другой личности. У нас цивилизованное общество, диалог между властью и народом должен быть цивилизованным, то есть основанным на культуре общения и взаимоуважении.

От Каната Сарсеновича позднее поступило заявление, которое он написал сам. В соответствии со всеми нормами права и демократии", - подчеркнул глава региона.

Напомним, ранее в соцсетях распространили видео, на котором протестующие демонстрировали заявление об увольнении акима Баянаульского района Каната Каримова.

В акимате Павлодарской области тогда сообщили, что 5 января 2022 года глава района написал заявление под давлением группы лиц, которые организовали несанкционированный митинг. Здесь отметили, что по данному факту будет проведена правовая оценка.

Сегодня стало известно, что Баянаульский район возглавил Серик Батыргужинов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953874-akim-pavlodarskoy-oblasti-prokommentiroval-smenu-glavy-rayona/