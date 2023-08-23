Аким Мангистауской области рассказал Токаеву о ремонте на МАЭК

Касым-Жомарт Токаев и Нурлан Ногаев. Фото: Акорда

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Мангистауской области Нурлана Ногаева, сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву был представлен доклад об итогах социально-экономического развития Мангистауской области за 7 месяцев 2023 года и планах на предстоящий период.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев сообщил президенту, что за отчетный период в регионе запущено 6 инвестиционных проектов на сумму 5,3 млрд тенге. В целом, объем инвестиций в основной капитал региона за январь-июль составил 523 млрд тенге.

Глава государства был проинформирован о ходе выполнения поручения по решению проблемы дефицита питьевой воды. Для ее поэтапного решения в области до 2025 года реализуются 6 проектов, благодаря которым объемы опреснения воды можно будет увеличить на 146 тыс. кубометров.

Президенту было доложено о совершенствовании сферы жилищно-коммунального хозяйства, нормализации инженерной инфраструктуры города Актау, реконструкции предприятия МАЭК.

На проведение ремонтных работ МАЭК на текущий год выделено 9,4 млрд тенге, в том числе 6,8 млрд тенге – в рамках инвестиционной программы МАЭК и 2,6 млрд тенге – из средств резерва акимата Мангистауской области. Также по поручению президента из резерва правительства выделено 4,9 млрд тенге на приобретение необходимого оборудования.

По итогам встречи глава государства поручил акиму обеспечить бесперебойную работу энергетической системы Мангистауской области и завершить реализацию задач в рамках комплексного плана социально-экономического развития региона.

Проблемы с электричеством в Мангистауской области

Ранее на Мангистауском атомном энергетическом комбинате произошли аварии, из-за чего без света осталась часть Актау. Сообщалось, что из-за отключения электричества люди застряли на несколько часов на аттракционе в жару.

В МАЭК заявили, что при синхронизации автотрансформатора АТ-2 отключился энергоблок №3.

С 14 августа в Мангистауской области ввели веерную подачу электричества, то есть в разных районах на несколько часов стали отключать подачу электроэнергии.

Сообщалось также, что после аварии подача электричества практически на все нефтяные предприятия региона находится под ограничением.

Ранее мы рассказывали, как живет регион на фоне проблем с электричеством. Местные предприниматели жалуются, что терпят убытки, на улицах Актау периодически отключаются светофоры, что приводит к большим пробкам, а общественники заявляют о возможном дефиците продовольствия, поскольку магазины не закупают продукты, которые портятся без холодильного оборудования.

Ограничения по подаче электроэнергии были сняты лишь днем в минувшее воскресенье, 20 августа.

Отметим, что в начале июля на МАЭК также случилась авария, которая оставила без света часть Атырау. Из-за этого аварийно остановились технологические установки Атырауского НПЗ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2033642-tokaev-prinyal-akima-mangistauskoy-oblasti/