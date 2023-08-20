В Мангистау сняли все ограничения по подаче электроэнергии

Лампочка. Иллюстративное фото: Pxhere.com

На энергоблоке №3 МАЭК завершили ремонтные работы - все ограничения по подаче электроэнергии в Мангистау сняты, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Как пояснили в ведомстве, в ходе работ были отремонтированы контактные кольца и изоляционная втулка ротора генератора.

"По их итогам, специалистами были отмечены положительные результаты замеров изоляции и выполнена установка щеточно-контактного аппарата. После были проведены предпусковые операции. Работы велись круглосуточно", - говорится в сообщении ведомства.

Энергоблок введен в работу 19 августа.

По состоянию на 12:00 воскресенья, все ограничения по подаче электроэнергии сняты, в том числе на объектах нефтяного и промышленного сектора.

Проблемы с электричеством в Мангистауской области

На прошлой неделе на Мангистауском атомном энергетическом комбинате произошли аварии, из-за чего без света осталась часть Актау. Сообщалось, что из-за отключения электричества люди застряли на несколько часов на аттракционе в жару.

В МАЭК заявили, что при синхронизации автотрансформатора АТ-2 отключился энергоблок №3.

С 14 августа в Мангистауской области ввели веерную подачу электричества, то есть в разных районах на несколько часов стали отключать подачу электроэнергии.

Сообщалось также, что после аварии подача электричества практически на все нефтяные предприятия региона находится под ограничением.

Ранее мы рассказывали, как живет регион на фоне проблем с электричеством. Местные предприниматели жалуются, что терпят убытки, на улицах Актау периодически отключаются светофоры, что приводит к большим пробкам, а общественники заявляют о возможном дефиците продовольствия, поскольку магазины не закупают продукты, которые портятся без холодильного оборудования.

Отметим, что в начале июля на МАЭК также случилась авария, которая оставила без света часть Атырау. Из-за этого аварийно остановились технологические установки Атырауского НПЗ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033187-v-mangistau-snyali-vse-ogranicheniya-po-podache-elektroenergii/