"Тяжелый урок мы извлекли": Токаев побывал на ТЭЦ Экибастуза, где осенью случилась авария
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Сегодня президент ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на теплоэлектроцентрали Экибастуза, сообщается в официальном Telegram-канале главы государства.
"Ситуация серьезная. Износ очень большой. Надо системно заниматься этим вопросом и постоянно держать в поле зрения. То, что произошло прошлой зимой, конечно, ни в коем случае повториться не может ни в этом городе, ни в других городах. Это ответственность правительства и всех акимов. Тяжелый урок мы извлекли из всего, что случилось. Надо сказать большое спасибо гражданам нашей страны в целом и жителям соответствующих городов за проявленное терпение и понимание. Но испытывать это терпение и понимание бесконечно ни в коем случае нельзя. Поэтому будем принимать меры", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Авария на ТЭЦ Экибастуза
В конце ноября прошлого года на ТЭЦ в Экибастузе произошла крупная авария. В результате этого большая часть города осталась без тепла на несколько дней. В городе был объявлен режим ЧС.
При этом некоторые эксперты выражали мнение, что ремонтировать теплосети города уже бессмысленно.
В Экибастуз, наряду с другими министрами, прибыл и вице-премьер-министр Роман Скляр, который озвучил предварительную причину ЧП.
Режим ЧС в Экибастузе отменили лишь 8 декабря.
В феврале Роман Скляр высказался о том, кто же все-таки виновен в аварии на ТЭЦ Экибастуза. По его словам, в инциденте были виноваты все – начиная с него как куратора отрасли энергетики, и заканчивая рабочими этой станции.
Между тем 18 февраля в Экибастузе вновь произошла внештатная ситуация на ТЭЦ.
Как сообщили позднее в Минэнерго, на Экибастузской ТЭЦ случилось повреждение на коллекторе подачи тепловой сети водогрейной части.
А в марте и в начале апреля ТЭЦ Экибастуза несколько раз оштрафовали на миллионы тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2031813-tokaev-oznakomilsya-s-hodom-remontnyh-rabot-na-tets-ekibastuza/