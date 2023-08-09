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"Тяжелый урок мы извлекли": Токаев побывал на ТЭЦ Экибастуза, где осенью случилась авария

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Ремонт на ТЭЦ
Ремонт на ТЭЦ. Кадр из видео: t.me/aqorda_resmi

Сегодня президент ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на теплоэлектроцентрали Экибастуза, сообщается в официальном Telegram-канале главы государства.

"Ситуация серьезная. Износ очень большой. Надо системно заниматься этим вопросом и постоянно держать в поле зрения. То, что произошло прошлой зимой, конечно, ни в коем случае повториться не может ни в этом городе, ни в других городах. Это ответственность правительства и всех акимов. Тяжелый урок мы извлекли из всего, что случилось. Надо сказать большое спасибо гражданам нашей страны в целом и жителям соответствующих городов за проявленное терпение и понимание. Но испытывать это терпение и понимание бесконечно ни в коем случае нельзя. Поэтому будем принимать меры", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Авария на ТЭЦ Экибастуза

В конце ноября прошлого года на ТЭЦ в Экибастузе произошла крупная авария. В результате этого большая часть города осталась без тепла на несколько дней. В городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты выражали мнение, что ремонтировать теплосети города уже бессмысленно.

В Экибастуз, наряду с другими министрами, прибыл и вице-премьер-министр Роман Скляр, который озвучил предварительную причину ЧП.

Режим ЧС в Экибастузе отменили лишь 8 декабря.

В феврале Роман Скляр высказался о том, кто же все-таки виновен в аварии на ТЭЦ Экибастуза. По его словам, в инциденте были виноваты все – начиная с него как куратора отрасли энергетики, и заканчивая рабочими этой станции.

Между тем 18 февраля в Экибастузе вновь произошла внештатная ситуация на ТЭЦ.

Как сообщили позднее в Минэнерго, на Экибастузской ТЭЦ случилось повреждение на коллекторе подачи тепловой сети водогрейной части.

А в марте и в начале апреля ТЭЦ Экибастуза несколько раз оштрафовали на миллионы тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2031813-tokaev-oznakomilsya-s-hodom-remontnyh-rabot-na-tets-ekibastuza/

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