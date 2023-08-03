Еще 300 млн долларов вернут в Казахстан из-за рубежа по одному уголовному делу

Мужчина с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали заявил, что Антикор планирует вернуть в Казахстан из-за рубежа 300 млн долларов, передает телеканал "Хабар 24".

О планах ведомства по возврату незаконно выведенных из страны активов глава Антикора рассказал в программе "Интервью".

По словам Асхата Жумагали, деньги в казну государства поступят по одному из уголовных дел.

Глава ведомства отметил, совместными усилиями госорганы уже вернули в бюджет республики больше 850 миллиардов тенге. Все финансы пойдут на строительство школ и больниц.

"В июле был принят закон о возврате активов. Теперь эта деятельность будет более активно проводиться. Там, где не будет достаточных обоснований, так скажем, богатств тех или иных, оно будет признаваться необоснованным обогащением и будут приниматься меры по обращению в доход государства. Там есть определенная процедура. Не раз это обсуждалось. У нас идет активная работа и она будет продолжаться", - заверил Асхат Жумагали.

Возврат в Казахстан незаконно выведенных активов

Летом прошлого года была создана межведомственная комиссия с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств. Возглавил комиссию генеральный прокурор страны Берик Асылов.

В ноябре, после своей инаугурации, Токаев подписал указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов. При этом, выступая на инаугурации, глава государства заявил о необходимости вернуть в страну все незаконно выведенные активы.

В конце 2022 года глава Антикора доложил президенту Казахстана, что за 11 месяцев 2022 года обеспечен возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге.

В конце апреля этого года Минфин сообщал, что в страну вернули незаконно выведенные активы на 670 млрд тенге.

Генпрокурор Берик Асылов рассказал, что в страну удалось вернуть активы на сумму 760 млрд тенге, в том числе 575 млн долларов из иностранных юрисдикций.

Позже министр финансов РК Ерулан Жамаубаев разъяснил информацию о создании в структуре Генпрокуратуры отдельного ведомства по возврату незаконно выведенных активов.

"Будет создаваться специальное ведомство, уполномоченный орган, который непосредственно будет вести эту работу. Будет создаваться некий фонд.

Этот фонд, может быть, будет отдельным счетом, может быть, будет отдельным предприятием, которое будет иметь счет", – сказал он.

В конце мая депутат мажилиса Снежанна Имашева рассказала, как и кем будет приниматься решение по возврату государству незаконно выведенных активов.

Между тем депутат Магеррам Магеррамов пояснил, как будет проходить возврат государству незаконно приобретенных активов. По его словам, решение о конфискации будет выноситься казахстанским судом или иностранным судом, в зависимости от обстоятельств дела.

В середине прошлого месяца президент подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов" с сопутствующими поправками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2031073-esche-300-mln-dollarov-vernut-v-kazahstan-iz-za-rubezha-po-odnomu-ugolovnomu-delu/