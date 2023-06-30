Токаев наградил казахстанцев, участвовавших в тушении пожара в Абайской области

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил вручить госнаграды за мужество, проявленное при ЧС в Абайской области. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Указом главы государства за мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, возникшей в области Абай, за самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга награждены:

Орденом "Айбын" II степени:

1. Байдуллаев Нурлан Кошкарович – командир воинской части 53975 Министерства обороны;

2. Долдаев Дамир Талгатович – старший следователь по особо важным делам Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел;

3. Садыков Орал Жексенгалиевич – начальник отдела полиции Бородулихинского района Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел.

Орденом "Айбын" ІІΙ степени:

1. Баймуратов Думан Кайратович – водитель-сотрудник пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям;

2. Касымов Ильяс Ергазыевич – командир отделения специализированной пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

3. Никифоренко Иван Юрьевич – водитель-сотрудник специализированной пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

4. Смаилов Рустам Кадырович – командир отделения пожарной части № 24 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Медалью "Ерлігі үшін":

1. Акагалиев Ермек Женисулы – старший пожарный-спасатель специализированной пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям;

2. Аубакиров Талгат Жумаканович – директор ТОО "Целинное", область Абай;

3. Белгибаев Бахтияр Станович – пожарный-спасатель пожарной части № 9 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

4. Ермеков Мухамед-Шарип Абсагитович – командир воздушного судна АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям;

5. Жиренов Бекболат Маратович – командир отделения специализированного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

6. Кенжебаев Ертай Мирамович – водитель-сотрудник пожарной части № 16 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

7. Кудербеков Болат Оралович – пожарный-спасатель пожарной части № 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Министерства по чрезвычайным ситуациям;

8. Қабдулин Арман Жанатбекұлы – командир отделения пожарной части № 5 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям;

9. Мұхамет Мұрал Мұхаметұлы – водитель-сотрудник специализированной пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

10. Нұрмұхамбетов Бақытжан Нұрмұхамбетұлы – водитель-сотрудник пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

11. Сайдулаев Гилан Умарович – директор ТОО "Восток лес индустрия", область Абай;

12. Хурай Оркен – водитель-сотрудник специализированной пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін":

1. Жангазинов Талгат Агибаевич – сержант бригады войсковой части 28738 Министерства обороны.

Медалью "Ерен еңбегі үшін":

1. Алексеев Алексей Владимирович – водитель пожарного автотранспорта Бокебайской лесной пожарной станции Бокебайского филиала РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов;

2. Лебединский Александр Петрович – руководитель Бородулихинского авиационного отделения РГКП "Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.

Лесной пожар в Абайской области

Напомним, что 8 июня на востоке Казахстана начался лесной пожар. В результате пожара погибли 14 человек – сотрудники лесного природного резервата "Семей орманы".

В Минэкологии публиковали фотографии погибших лесничих. Самому младшему из них в августе исполнилось бы 25 лет, а самому старшему было 63 года. Все они были посмертно награждены орденами за мужество и самоотверженность.

При этом 14 июня было найдено тело еще одного сотрудника лесничества, пропавшего после начала пожара в Абайской области – Сергей Архипов работал трактористом.

Вечером в тот же день в МЧС заявили, что огонь локализован.

Расследование пожаров в Абайской области

Ранее Генпрокуратура сообщала о возбуждении двух уголовных дел по факту пожара в Абайской области – одно из них о халатности.

При этом 13 июня глава МВД Марат Ахметжанов сообщил, что следствием рассматриваются три версии возникновения лесного пожара в Абайской области.

"Есть версия поджога, халатности, удара молнии. Будут проведены экспертизы и розыскные мероприятия", – заявил он.

У министра финансов представители СМИ интересовались, почему у пожарных в Абайской области были плохие условия работы – нехватка техники, рваная амуниция.

"Есть определенные нормативы, мы практически по этим нормативам финансируем министерство. Норма положенности определенная. Понятно, всю технику за один год обновить невозможно. Понятно, надо разобраться", – заявлял в ответ Ерулан Жамаубаев.

Позже замгенпрокурора рассказывал, допросят ли в рамках дела по пожару в Абайской области экс-министра по ЧС, министра экологии и акимов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027020-tokaev-prisudil-gosnagrady-uchastvovavshim-v-likvidatsii-chs-v-abayskoy-oblasti/