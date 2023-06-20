Какой статус у Юрия Ильина по делу о пожарах в Абайской области, рассказал генпрокурор

Юрий Ильин. Фото: МЧС РК

Генпрокурор Берик Асылов сегодня в кулуарах парламента прокомментировал дело о пожарах в Абайской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, какой статус у Юрия Ильина по делу о пожарах в Абайской области.

"Его просто допросили в качестве свидетеля и все. У него никакого статуса нет, в качестве свидетеля", – заявил Берик Асылов.

Он отметил, что сейчас идет следствие.

"Из высокопоставленных никого (не допросили – прим. ред.). Пожар пока тушится, мы не стали мешать специалистам и пожарным. Как закончится, мы в ходе следствия допросим", – резюмировал он.

Пожар в Абайской области

8 июня на востоке страны в лесах Абайской области начался крупный пожар. В результате ЧП погибли 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы". Их посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

Через несколько дней в Абайскую область прибыл Касым-Жомарт Токаев. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества, принес им извинения, а также обещал оказать финансовую поддержку.

Кроме того, 11 июня Генпрокуратура сообщила о возбуждении двух уголовных дел по факту лесного пожара в Абайской области.

Позже замгенпрокурора Жандос Умиралиев подтвердил, что в рамках дела экс-глава МЧС Юрий Ильин, министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова и аким Абайской области Нурлан Уранхаев будут допрошены.

О ходе расследования уголовного дела по факту пожара в области доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву генпрокурор Берик Асылов.

Отмечалось, что создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов под руководством заместителя генерального прокурора. По итогам следствия будет дана правовая оценка действиям и бездействию должностных лиц.

Также министр экологии Зульфия Сулейменова рассказала, вызывали ли ее в Генпрокуратуру по делу о пожаре в Абайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025638-kakoy-status-u-yuriya-ilina-po-delu-o-pozharah-v-abayskoy-oblasti-rasskazal-genprokuror/