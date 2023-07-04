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Премьер-министр после аварии в Мангистау и Атырау: Никакого дефицита ГСМ не будет

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Заправочная станция
Заправочная станция. Иллюстративное фото: pixabay.com

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании кабмина после ЧС, произошедшей в западных регионах Казахстана, заявил, что дефицита ГСМ в стране не будет, передает корреспондент NUR.KZ.

"Из-за отключения на энергокомбинате в Актау энергоблока сработала система автоматической защиты. На сегодня энергоснабжение восстанавливается.

Энергосистема данных регионов синхронизирована с Западным энергетическим узлом. На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе технологических нарушений не выявлено. Своевременно были приняты меры безопасной остановки завода. На данный момент завод восстанавливает свою деятельность, как и другие предприятия.

Хочу специально подчеркнуть, что никакого дефицита ГСМ не будет. Имеющихся запасов топлива достаточно для всей республики. Спекуляции об остановке всех нефтеперерабатывающих заводов не соответствуют действительности", – заявил Смаилов.

Он напомнил, что по поручению президента под председательством премьер-министра создана специальная госкомиссия по расследованию причин аварии, и подчеркнул, что виновные будут привлечены к ответственности. Кроме того, глава кабмина дал поручения.

"Первое. Акимату Мангистауской области – принять меры по запуску и модернизации действующего оборудования энергокомбината.

Второе. Министерству энергетики совместно с компанией "KEGOC" – обеспечить надлежащую работу Западного энергоузла.

Третье. Министерству энергетики совместно с Министерством внутренних дел, Агентством по защите конкуренции – пресекать факты спекуляции и создания искусственного дефицита ГСМ", – поручил Смаилов.

Ранее мы писали о том, что премьер-министр раскритиковал доклад замглавы "КазМунайГаза" из-за того, что тот заявил об остановке работы ряда нефтеперерабатывающих компаний.

"Некоторые из них уже восстановили работу – ваша информация уже устаревшая", – заявил премьер.

Авария на МАЭК и АНПЗ

Напомним, что вчера вечером был остановлен энергоблок №1 на ТЭС Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК). Причиной стало резкое увеличение подпитки котла.

Из-за этого часть города Атырау осталась без электричества, а также произошло ЧП на Атырауском НПЗ – аварийно остановились технологические установки завода.

Кроме того, из-за отключения электроэнергии на МАЭК была частично либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО "Озенмунайгаз", АО "Мангистаумунайгаз", АО "Каражанбасмунай", АО "Эмбамунайгаз" в Мангистауской и Атырауской областях.

Также появлялась информация об остановке трех НПЗ Казахстана, но ее опровергли представители Минэнерго.

Кроме того, в Министерстве энергетики РК высказывались о запасах ГСМ в стране на фоне аварийной ситуации на АНПЗ.

По данным ведомства, на 3 июля запасы ГСМ, включая ГСМ на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ, в Казахстане составляли:

  • автобензин Аи-92 – 351 тыс. тонн, что достаточно для покрытия 23-суточной потребности страны;
  • Аи-95 – 46 тыс. тонн (15 суток);
  • дизтопливо - 520 тыс. тонн (29 суток).

"Текущие запасы ГСМ в полной мере обеспечивают потребность страны и достаточны до момента выхода из ремонта Шымкентского и Павлодарского НПЗ", – заверяли в Минэнерго.

Также представители KEGOC сообщали, какие ограничения по подаче электричества сохраняются в Атырау и Мангистауской области на данный момент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027467-premer-ministr-posle-avarii-v-mangistau-i-atyrau-nikakogo-defitsita-gsm-ne-budet/

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