"Ваша информация устарела": премьер-министр раскритиковал доклад замглавы "КазМунайГаза"

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Сегодня на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов раскритиковал доклад зампредседателя правления "КазМунайГаза", передает корреспондент NUR.KZ.

"Вы отметили в докладе, что была остановлена работа ряда нефтеперерабатывающих компаний, некоторые из них уже восстановили работу – ваша информация уже устаревшая", – ответил на доклад Хасана Даулетжанова премьер.

Смаилов сообщил, что запасов топлива в Казахстане сейчас достаточно.

"Спекуляции об остановке всех нефтеперерабатывающих заводов не соответствуют действительности – ситуация под контролем. По поручению главы государства создана специальная государственная комиссия по расследованию причин аварии.

Виновные будут привлечены к ответственности. Сейчас самое главное – восстановить работу всех предприятий, обеспечить электроэнергией потребителей", – добавил премьер.

Смаилов поручил Минэнерго вместе с KEGOC обеспечить надлежащую работу Западного энергоузла, Минэнерго, МВД и Агентству по защите конкуренции – пресекать факты спекуляции и создания искусственного дефицита ГСМ, а также акимату Мангистауской области – принять меры по запуску и модернизации действующего оборудования энергокомбината.

Напомним, что вчера на нефтеперерабатывающем заводе в Атырау случилась авария, в результате чего часть города осталась без электричества. Также был остановлен энергоблок №1 на ТЭС Мангистауского атомного энергетического комбината.

Сообщалось, что из-за отключения электроэнергии на МАЭК была приостановлена добыча нефти на нескольких месторождениях КМГ.

"Частично либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО "Озенмунайгаз", АО "Мангистаумунайгаз", АО "Каражанбасмунай", АО "Эмбамунайгаз" в Мангистауской и Атырауской областях", – говорилось в сообщении компании.

Также появлялась информация об остановке трех НПЗ Казахстана, но ее опровергли представители Минэнерго.

Кроме того, в Министерстве энергетики РК высказывались о запасах ГСМ в стране на фоне аварийной ситуации на АНПЗ.

По данным ведомства, на 3 июля запасы ГСМ, включая ГСМ на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ, в Казахстане составляли:

автобензин Аи-92 – 351 тыс. тонн, что достаточно для покрытия 23-суточной потребности страны;

Аи-95 – 46 тыс. тонн (15 суток);

дизтопливо - 520 тыс. тонн (29 суток).

"Текущие запасы ГСМ в полной мере обеспечивают потребность страны и достаточны до момента выхода из ремонта Шымкентского и Павлодарского НПЗ", – заверяли в Минэнерго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027464-vasha-informatsiya-ustarela-premer-ministr-raskritikoval-doklad-zamglavy-kazmunaygaza/