Глава Минфина рассказал, какую надбавку он получает на посту вице-премьера

Ерулан Жамаубаев. Фото: primeminister.kz

Глава Минфина в кулуарах сената сегодня рассказал, сколько он зарабатывает в месяц, учитывая, что совмещает две должности – зампремьер-министра и министра финансов, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что Тамара Дуйсенова сменила Алтая Кульгинова на посту вице-премьер-министра и является также министром труда и социальной защиты. Отметим, что должность министра она занимает с 11 апреля прошлого года.

В связи с этим представители СМИ поинтересовались, на сколько выросла ее зарплата за совмещение двух постов.

Однако глава Минфина не стал давать прямого ответа, а перевел вопрос на себя.

"Я просто по себе знаю, дополнительно какая-то выплата идет со стороны аппарата правительства, но все зависит от стажа работы Тамары Дуйсеновой, поэтому поинтересуйтесь у нее лично, сколько надбавку получает.

Я лично получаю около 300- 400 тысяч тенге (надбавки – прим. ред.)", – заявил Ерулан Жамаубаев.

На прошлой неделе Алтая Кульгинова освободили от должности заместителя премьер-министра, которую он занимал с 9 декабря 2022 года.

После своего ухода он опубликовал большой пост в соцсетях, где пожелал бывшим коллегам успехов в их нелегкой работе.

Напомним также, что в конце июня прошлого года Ерулан Жамаубаев сообщал, что размер его зарплаты составлял 1,5 млн тенге.

"Я, во-первых, получаю в Министерстве финансов, и мне доплачивают, как вице-премьеру. Примерно заработная плата составляет 1,5 млн тенге. Это в целом. (В качестве министра – прим. ред.) где-то 1,3 млн тенге", – говорил он.

Позже он рассказал, что зарплаты казахстанских министров могут доходить до 1,7 млн тенге. При этом все зависит, по его словам, от стажа и квалификации.

По данным с официального сайта Минфина, на посту министра финансов Казахстана Жамаубаев находится с мая 2020 года. В январе 2022 года был переназначен на эту должность, а в апреле этого года сохранил пост.

Заместителем премьер-министра – министром финансов Жамаубаев стал в конце марта прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024950-glava-minfina-rasskazal-kakuyu-nadbavku-on-poluchaet-na-postu-vitse-premera/