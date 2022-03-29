Министр финансов Ерулан Жамаубаев получил повышение

Ерулан Жамаубаев. Фото: официальный сайт Министерства финансов РК

Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Ерулан Жамаубаев назначен заместителем премьер-министра – министром финансов Республики Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Жамаубаева Ерулана Кенжебековича заместителем премьер-министра – министром финансов Республики Казахстан, освободив от должности министра финансов Республики Казахстан", – говорится в тексте указа президента.

Ерулан Жамаубаев родился 25 марта 1974 года в Алма-Атинской области (ныне – Алматинская область).

В 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления по направлению "Финансы и кредит", а затем, в 2009 году, – Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова, по специальности "Магистр делового администрирования".

Начинал карьеру Ерулан Жамаубаев преподавателем в Казахской государственной академии управления, где работал с 1996 по 1998 год.

С 1998 года по 2006 год являлся ведущим аналитиком, главным аналитиком, главным специалистом-аналитиком, начальником управления и заместителем директора Департамента исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан;

С 2006 года по 2014 год был директором Департамента координации Национального банка Республики Казахстан.

С 2014 года по 2015 год – управляющий директор АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана".

С июля 2015 года по ноябрь 2015 года занимал должность заместителя заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента Республики Казахстан.

С ноября 2015 года по ноябрь 2018 года – заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента Республики Казахстан.

С ноября 2018 года по март 2019 года – помощник президента Республики Казахстан.

С марта 2019 года занимал должность ответственного секретаря Министерства финансов Республики Казахстан.

Напомним, что 11 января Ерулан Жамаубаев был переизбран на пост министра финансов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1962627-ministr-finansov-erulan-zhamaubaev-poluchil-povyshenie/