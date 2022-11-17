Сколько зарабатывают казахстанские министры, рассказал глава Минфина

Ерулан Жамаубаев. Фото: primeminister.kz

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев в кулуарах сената рассказал, от чего зависит зарплата членов кабмина, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минфина сообщил, что зарплаты казахстанских министров могут доходить до 1,7 млн тенге.

"Все зависит от стажа и квалификации. Я думаю, что 500-600 тысяч тенге минимально, максимально все зависит от стажа и доходит до 1,5-1,7 млн тенге", - отметил он.

При этом он не стал отвечать на вопрос о том, сколько зарабатывает глава правительства, и попросил адресовать его пресс-службе премьер-министра.

"Если Алихан Асханович (Смаилов - прим.ред.) разрешит, я озвучу. Я озвучил свою зарплату, я отвечаю за себя. Я же озвучил коридор зарплаты", - объяснил он.

На уточняющий вопрос о том, зарабатывает ли Алихан Смаилов 1,7 млн тенге, глава Минфина коротко ответил: "Наверное".

Напомним, ранее аким Тараза сообщил, что получает больше миллиона тенге ежемесячно, а замгенпрокурора РК заявил, что зарабатывает в месяц 1 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997556-skolko-zarabatyvayut-kazahstanskie-ministry-rasskazal-glava-minfina/