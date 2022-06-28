Вице-премьер Ерулан Жамаубаев назвал размер своей зарплаты

Ерулан Жамаубаев. Фото: primeminister.kz

Министр финансов – заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства рассказал, сколько денег зарабатывает каждый месяц. Размер его зарплаты составил 1,5 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопрос журналистов, подчеркнул, что не только руководит Минфином, но и является вице-премьер-министром.

"Я, во-первых, получаю в Министерстве финансов, и мне доплачивают, как вице-премьеру. Примерно заработная плата составляет 1,5 млн тенге. Это в целом. (В качестве министра - прим. ред.) где-то 1,3 млн тенге", - рассказал глава ведомства.

Глава Минфина напомнил, что госслужащие ежегодно предоставляют декларацию о доходах. При этом, он заявил, что готов предоставить свою декларацию.

"Мы как раз идем по пути всеобщего декларирования, и к 2025 году придем к тому, когда все граждане нашей республики будут публиковать, сдавать свои ежегодные декларации. Тогда все всем будет известно", - резюмировал Жамаубаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1975962-glava-minfina-erulan-zhamaubaev-nazval-razmer-svoey-zarplaty/