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Алтай Кульгинов сделал заявление после ухода с поста заместителя премьер-министра

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Алтай Кульгинов
Алтай Кульгинов. Фото: facebook.com/altay.kulginov.3

Алтай Кульгинов на своей странице в Facebook опубликовал большой пост после ухода с должности заместителя премьер-министра Казахстана. Он пожелал бывшим коллегам успехов в их нелегкой работе.

"Для меня было большой честью работать в правительстве, особенно курировать социально-культурный блок. Это одна из важных и чувствительных сфер.

По поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева была начата реализация национальных проектов, таких как "Модернизация сельского здравоохранения", "Комфортные школы", программы "Ауыл аманаты" и других, которым мы совместно с министерствами дали старт.

К примеру, проект "Модернизация сельского здравоохранения" за счет строительства более 600 медицинских объектов в течение 3-х лет позволит оказывать сельчанам более оперативную и качественную медицинскую помощь.

Также по всей республике реализуется проект "Комфортные школы", в результате которого будут решены проблемы аварийных и трехсменных школ.

Программа "Ауыл аманаты" позволит жителям села производить собственную сельхозпродукцию, обеспечить занятостью и повысить доходы сельских жителей", - написал Алтай Кульгинов.

Он отметил, что была начата работа по реализации партнерства ведущих зарубежных вузов с отечественными университетами в целях повышения их конкурентоспособности. Продолжена работа по увеличению количества общежитий для студентов.

Как сообщил Алтай Кульгинов, с начала года он посетил все 20 регионов страны, проводил встречи с жителями, по итогам совместно с акиматами был составлен план работ, который уже активно реализуется.

Также он отдельно остановился на своей работе в должности акима Астаны.

"Далее по причине возникающих вопросов и объяснимому интересу относительно работы в акимате столицы.

Астана - это самый динамичный город, с высоким темпом роста населения. Одним из приоритетных вопросов было решение проблем дольщиков. Из порядка 16 тыс. семей дольщиков, которые по десять лет ждали своих квартир, более 80% были решены.

Также значительно увеличили количество соцобъектов: построили и ввели в эксплуатацию 36 школ, еще 9 находились на стадии завершения. Итого 93 тыс. ученических мест при двухсменном обучении. Построили более 20 тыс. социальных квартир, порядка 900 дворов и общественных пространств.

Учитывая, что каждый 4-й житель столицы живет в жилых массивах, приняли отдельный план по развитию ЖМ", - сообщил бывший заместитель премьера.

Он пояснил, что в жилых массивах было построено порядка 700 км сетей газоснабжения, 42 км сетей водоснабжения, 17 км ливневых сетей, 11 км канализации, 250 улиц и др. Также завершено строительство моста по пр. Улы дала, построены и отремонтированы более 400 улиц. Была начата работа по строительству моста по проспекту Тауелсиздик.

"На 146 участках решили проблему с подтоплениями. Для этого построили свыше 130 км ливневых канализаций и лотково-арычной системы. К примеру, вопросы с подтоплениями решили на одном из самых проблемных проспектов - пр. Б. Момышулы, данный участок горожане сравнивали с Венецией.

Также очистное сооружение построили в микрорайоне Молодежный (пересечение ул. Ташенова и Амман), которое позволило решить проблему с подтоплениями ул. Ташенова, Бараева, Валиханова, Пушкина, Иманбаевой, пр. Республики, верхней части пр. Тауелсиздик; также построили ряд других ливневых канализаций и очистных сооружений.

С 2020 года правительством перед акиматом были поставлены задачи по ежегодному строительству не менее 3 млн квадратных метров жилья. Данный план мы выполнили, но в начале 2022 года по инициативе акимата было предложено снизить темпы строительства.

Учитывая быстрые темпы роста населения, акимат приступил к строительству объектов систем жизнеобеспечения.

Так, еще в 2020 году спроектировали новую станцию питьевой воды (НФС-3), в 2021 году - приступили к строительству. В течение этого месяца акимат планирует завершить строительство НФС-3.

Кроме того, уже вчера была запущена работа новой ветки водовода от Астанинского водохранилища. В 2022 году возобновили строительство долгостроя - ТЭЦ-3.

Также в 2022 году начали строить две газовые тепловые станции, которые уже в текущий отопительный сезон должны быть завершены.

Это не полный перечень проведенной работы и огромного труда большого коллектива во благо наших жителей.

Все это стало возможным благодаря поддержке главы государства. Искренне благодарен за оказанное высокое доверие! Желаю всем коллегам успехов в их нелегкой работе!" - резюмировал Алтай Кульгинов.

Напомним, Алтай Кульгинов был освобожден от должности заместителя премьер-министра Казахстана 8 июня.

По информации ИС "Параграф", он родился 15 января 1978 года в Южно-Казахстанской области (ныне – Туркестанская область).

Окончил Международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А. Яссави (правоведение), Академию государственного управления при президенте (магистр государственного и местного управления) и Британский университет Абердин по программе "Болашак" (магистр международного коммерческого права).

Трудовой стаж:

  • главный специалист, исполняющий обязанности отдела кадровой работы Ц(Д)ПСиИ при Генеральной прокуратуре РК (2001);
  • прокурор управления формирования правовой статистики Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2002-2003);
  • заместитель начальника Управления Агентства РК по делам государственной службы по Астане (2003-2007);
  • начальник управления анализа и разработки подзаконных актов Министерства юстиции РК (2007-2008);
  • заместитель генерального директора по правовым вопросам ТОО "Алаш Медиа Групп" (2008-2010);
  • государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК (2010-2012);
  • заместитель акима Западно-Казахстанской области (02.2012-04.2013);
  • аким Уральска (04.2013-26.03.2016);
  • аким Западно-Казахстанской области (26.03.2016-06.2019);
  • аким Нур-Султана, а затем – Астаны (06.2019-08.12.2022).

На должность заместителя премьер-министра был назначен 9 декабря 2022 года (переназначен в апреле 2023-го).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024224-altay-kulginov-sdelal-zayavlenie-posle-uhoda-s-posta-zamestitelya-premer-ministra/

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