"Нацфонд – детям": когда в Казахстане начнут начислять средства на спецсчета детей

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков в Минюсте рассказал, после каких этапов начнет работу проект "Нацфонд – детям", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Даурен Темирбеков сообщил, что для реализации проекта "Нацфонд – детям" начата разработка основных подзаконных актов, предусматривающих детальный механизм реализации проекта.

"До 1 августа текущего года формируется годовой отчет о результатах деятельности Нацфонда за год, предшествующий отчетному.

До 1 сентября на основании данных годового отчета по итогам независимого аудита Нацфонда, Национальный банк осуществляет расчет усредненного инвестиционного дохода и доводит его до ЕНПФ.

До 31 декабря каждого года ЕНПФ импортирует необходимую информацию из государственной базы данных физических лиц по имеющим гражданство Казахстана, а также по принявшим и утратившим гражданство Казахстана, а также родившимся и умершим", – отметил спикер.

Это, по его словам, нужно для формирования количества участников целевых требований, то есть которым будут начислены средства из Нацфонда на специальные счета.

До 20 января каждого года, добавил вице-министр, будет формироваться окончательный список участников целевых требований по состоянию на 31 декабря отчетного года. И до 31 января каждого года будет осуществляться начисление средств детям, не достигшим 18 лет.

"В течение года по факту обращения получателей целевых накоплений по достижению 18 лет либо их наследников ЕНПФ будет осуществлять выплаты целевых накоплений", – заявил спикер.

Кроме того, депутат мажилиса Берик Бейсенгалиев сообщил, что родителям детей не надо будет никуда идти. Все счета в связи с этой программой будут открываться автоматически по ИИН ребенка.

Напомним, ранее Бейсенгалиев представил концепцию проекта закона по вопросам выплат детям из Национального фонда РК.

Он объяснил основные моменты: кто и для чего сможет получить средства, как будут выплачиваться накопления, а также, какую сумму смогут получить казахстанцы.

Проект "Национальный фонд – детям" в Казахстане

Напомним, что с предложением отчислять детям половину инвестиционных доходов Нацфонда выступил президент Касым-Жомарт Токаев в начале сентября в рамках своего послания народу.

Позже пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай рассказывал о том, как будут работать счета для казахстанских детей и куда будут начисляться деньги из Нацфонда.

Так, специальные счета в иностранной валюте будут автоматически открыты на имена всех детей, не достигших 18 лет на начало проекта (2024 год). А получить эти деньги они смогут уже при достижении совершеннолетия.

При этом средства из Нацфонда будут защищены от инфляции, а родители не смогут воспользоваться этими деньгами.

Также был определен оператор счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках программы "Нацфонд – детям". Им станет Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

В начале 2023 года появился вопрос о том, может ли закрыться программа "Нацфонд – детям" из-за инвестиционных убытков, так как в 2022 году Национальный фонд Казахстана столкнулся с отрицательной инвестиционной доходностью.

Тем не менее подчеркивалось, что программа "Нацфонд – детям" должна стартовать с 2024 года, поэтому текущие результаты в ней не будут учитываться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2020334-natsfond-detyam-kogda-v-kazahstane-nachnut-nachislyat-sredstva-na-spetsscheta-detey/