Сколько 18-летние казахстанцы получат в 2024 году из "Нацфонда – детям"

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Депутат мажилиса Берик Бейсенгалиев в Минюсте представил концепцию проекта закона по вопросам выплат детям из Национального фонда РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат мажилиса Берик Бейсенгалиев на заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности в Минюсте представил основные новеллы проекта закона.

Он напомнил, что, выступая 1 сентября 2022 года с посланием народу Казахстана, глава государства инициировал старт проекта "Национальный фонд – детям".

"По поручению президента совместно с заинтересованными госорганами выработаны подходы о запуске с 2024 года проекта "Нацфонд – детям". Предлагается использование средств Нацфонда в целях улучшения жилищных условий и получения образования. Планируется не ограничивать использование средств на оплату обучения в зарубежных учебных заведениях.

В свою очередь использование средств для улучшения жилищных условий или приобретения жилья будет разрешено только на территории РК. При утере, утрате либо смене гражданства РК право требования выплат утрачивается", – заявил он.

В этом случае средства будут равномерно распределяться между детьми, которые остались в Казахстане, подчеркнул депутат.

При этом средства можно будет потратить не только на покупку жилья, но и на ремонт. Не будет ограничений и на последующую продажу такого жилья.

По словам Бейсенгалиева, до достижения 18 лет граждане РК являются участниками целевых требований, а после совершеннолетия – переходят в разряд получателей целевых накоплений. Также получателями могут быть законные представители либо наследники настоящих получателей целевых накоплений.

"50% инвестдохода Нацфонда будет распределяться между детьми всех возрастов до 18 лет. Средства будут накапливаться в долларах США. Зафиксировано именно в долларах, чтобы нивелировать (последствия – прим. ред.), если сам курс доллара двигается.

У нас Нацфонд считается в долларах. Раз он считается в долларах, то и начисления в долларах. Выплаты в долларах", – заявил он.

Отмечается, что при достижении 18 лет средства на счете сохраняются в течение 10 лет. В случае невостребованности средства предлагается переводить на пенсионный счет того же лица.

Оператором проекта планируется определить АО "ЕНПФ".

По словам мажилисмена, на начало 2022 года общее количество детей в возрасте до 18 лет в Казахстане составляет порядка 6,5 млн человек. По прогнозным оценкам, такой подход позволит ребенку, участвующему в данной программе с самого рождения, начислить 18 ежегодных платежей. Прогнозируемая сумма накоплений может составить порядка 3,5 тыс. долларов, исходя из текущего уровня доходности Нацфонда.

"Вопрос про 3,5 тыс. долларов исходит из текущих размеров Нацфонда, из текущих размеров инвестиционного дохода, который получили, и среднего размера доходности за эти 18 лет. Это значение среднее, если доходы Нацфонда в последующем будут выше, этот размер станет тоже выше", – позже отметил депутат в кулуарах Минюста.

Также мажилисмен отметил, что, если ребенок особенный, и не будет учиться в университете, то его родители или опекуны, в рамках действующего закона, имеют право распоряжаться накопленными деньгами.

При этом он ответил, почему нельзя будет использовать деньги на оздоровление.

"Вопросы оздоровления обсуждали, у нас же сегодня обсуждаются только подходы. Пока вопросы оздоровления не включили сюда по той простой причине, что в прошлый раз, когда люди изымали пенсионные средства, там были определенные, скажем так, нехорошие примеры, что люди якобы на оздоровление (получали средства – прим. ред.), но фактически эти деньги выводили. Исходя из этого, пока этот вопрос не рассматривается", – добавил депутат.

Ответил он и на крайне щепетильный вопрос, касающийся наследования средств в случае смерти ребенка.

"В рамках действующего законодательства по наследованию, да (могут претендовать – прим. ред.). Они (наследники – прим. ред.) получат после 18 лет", – заявил Берик Бейсенгалиев.

То есть, если ребенку на момент смерти было два года, то средства родители или опекуны получат через 16 лет.

"Дети, которым в следующем году будет 18 лет, их порядка 260 тыс. человек, они получат, если на всех считать, около 40 млн долларов по всему Казахстану. На одного ребенка среднее значение – 160-170 долларов, исходя из той доходности, которая сегодня есть – 2,6%.

Чем младше ребенок сейчас, тем больше накапливаться будет. Ровно 18 начислений он получит, если он в этом году родился. Ежегодно по одному начислению. Если ему сегодня пять лет, то осталось ему в будущем 13 начислений", – также добавил спикер.

Проект "Национальный фонд – детям" в Казахстане

Напомним, что с предложением отчислять детям половину инвестиционных доходов Нацфонда выступил президент Касым-Жомарт Токаев в начале сентября в рамках своего послания народу.

Позже пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай рассказывал о том, как будут работать счета для казахстанских детей и куда будут начисляться деньги из Нацфонда.

Так, специальные счета в иностранной валюте будут автоматически открыты на имена всех детей, не достигших 18 лет на начало проекта (2024 год). А получить эти деньги они смогут уже при достижении совершеннолетия.

При этом средства из Нацфонда будут защищены от инфляции, а родители не смогут воспользоваться этими деньгами.

Также был определен оператор счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках программы "Нацфонд – детям". Им станет Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

В начале 2023 года появился вопрос о том, может ли закрыться программа "Нацфонд – детям" из-за инвестиционных убытков, так как в 2022 году Национальный фонд Казахстана столкнулся с отрицательной инвестиционной доходностью.

Тем не менее подчеркивалось, что программа "Нацфонд – детям" должна стартовать с 2024 года, поэтому текущие результаты в ней не будут учитываться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020320-skolko-18-letnie-kazahstantsy-poluchat-v-2024-godu-iz-natsfonda-detyam/