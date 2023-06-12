Правоохранители и госорганы начали круглосуточно дежурить на рынке "Алтын Орда"

Рынок "Алтын Орда". Иллюстративное ото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На рынке "Алтын Орда" начала круглосуточное дежурство мобильная группа, в которую вошли представители правоохранительных и госорганов, передает официальный сайт Министерства торговли и интеграции РК.

10 июня на совещании по стабилизации цен на социально значимые продукты питания под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина была рассмотрена ценовая ситуация в стране и на рынке "Алтын Орда".

По словам и.о. председателя Комитета торговли МТИ Айдара Абилдабекова, на рынке "Алтын Орда" создана мобильная группа, в которую вошли представители АФМ, АЗРК МТИ, КГД МФ, МВД, МЗ, МЧС, МСХ, акимата Алматинской области.

Отмечается, что группа уже приступила к дежурству на рынке в круглосуточном режиме. Для приема обращений продавцов, поставщиков, водителей и граждан, посещающих рынок, и оперативного реагирования создан Telegram-чат "Алтын Орда Open" и единый call-центр (8 7273 195 160, 8 747 059 7054).

"Определены бесплатные 100 мест для грузовых автомобилей фермеров, которые будут реализовывать свою овощную продукцию напрямую посетителям рынка. Места продажи оборудованы зонтами, для постоянного мониторинга установлены камеры. Это даст возможность фермерам продавать сельхозпродукцию без посредников сразу потребителям", – сообщили в ведомстве.

В Минторговли добавили, что для доступа на рынок фермерам необходимо предоставить справку из сельского акимата.

Напомним, в феврале прошлого года президент Казахстана поручил навести порядок на рынке "Алтын Орда".

"Это место превратилось в лакомый кусок для спекулянтов", – подчеркивал глава государства.

Позже аким Алматинской области сообщил, что подведены предварительные итоги проверок. Глава региона заявил, что нет ни одного закона, который не был бы нарушен на "Алтын Орде", включая санитарные, экологические, строительные и миграционные нормы.

Кроме того, в Комитете госдоходов заявляли, что после проверок в бюджет были уплачены налоги на сумму 1,5 млрд тенге.

Между тем весной прошлого года торговцы рынка жаловались на прежнюю администрацию и утверждали, что их "кинули". Дело в том, что люди купили бутики в строящемся здании, однако потом строительные работы приостановились и произошла смена руководства. С кого спрашивать и когда ждать переезда, продавцы не знали. У некоторых из них даже не было документов, хотя они заплатили деньги.

В сентябре замакима Алматы сообщал, что рынок "Алтын Орда" планируется преобразовать в оптово-распределительный центр.

А середине января этого года в полиции сообщили, что бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в международный розыск.

В начале июня стало известно, что контролировать работу рынка "Алтын орда" будут прокуроры и полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024394-na-rynke-altyn-orda-kruglosutochno-sledit-za-tsenami-mobilnaya-gruppa/