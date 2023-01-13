Парламент одобрил лишение Назарбаева особого статуса

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Депутаты парламента приняли сразу в двух чтениях проекта закона, которым ставится на утрату закон "О Первом Президенте РК - Елбасы". Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутаты сената и мажилиса на совместном заседании палат парламента рассмотрели и поддержали проект Конституционного закона "О признании утратившим силу Конституционного закона РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".

С основным докладом по этому вопросу выступил один из инициаторов законопроекта – депутат мажилиса Ерлан Саиров.

Он отметил, что законопроект разработан в целях реализации изменений в Конституцию страны по итогам республиканского референдума.

"В прошлом году в результате всенародного референдума принята новая Конституция. За нее проголосовало 77 % населения Казахстана.

Конституционная реформа – большой шаг, прогрессивный курс за 30 лет независимости в создании институтов ветвей власти в стране и формировании демократии в обществе.

В соответствии с изменениями в Конституцию исключен пункт 4 статьи 46 Конституции, предусматривающий норму о том, что статус и полномочия первого президента РК - Елбасы определяются Конституцией и Конституционным законом.

В период глубокой политической трансформации Казахстана, придерживаясь демократического плюралистического курса, необходимо исключить какие-либо механизмы, способствующие узурпации власти отдельной личностью. Поэтому группа депутатов мажилиса РК с учетом мнения подавляющего большинства населения представила данный проект закона", – сообщил он.

Саиров указал также на то, что попытки взять в свои руки всю власть, монополизация политических институтов, как показывает практика, способны девальвировать политические ценности и негативно влиять на развитие Казахстана.

Поэтому, по его словам, крайне важно на будущее формировать общественно политический иммунитет к таким пробелам.

Депутат заявил также, что принятие этого закона не повлечет негативных правовых и социально-экономических последствий.

Напомним, в июне после прошедшего в Казахстане референдума вступили в силу поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса первого президента.

Несколько дней назад Конституционный суд Казахстана вынес свое первое решение, согласно которому закон РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" признан утратившим силу.

Какими именно привилегиями обладал Нурсултан Назарбаев согласно этому закону и каких теперь может лишиться, мы писали ранее.

В частности, согласно закону о первом президенте, Назарбаев обладал неприкосновенностью – он не мог быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им полномочий президента и после этого. Ему также пожизненно предоставлялись охрана, служебная квартира и государственная дача с необходимым обслуживанием, персональный автомобиль с водителями, бесплатное медобслуживание и ежемесячная пенсия в размере 80% месячного должностного оклада президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005221-parlament-v-pervom-chtenii-odobril-lishenie-nazarbaeva-osobogo-statusa/