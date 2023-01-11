Каких привилегий лишится Назарбаев после отмены закона о Елбасы

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Конституционный суд Казахстана признал закон РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" утратившим силу. Какими именно привилегиями обладал Нурсултан Назарбаев согласно этому закону и каких теперь может лишиться, расскажет NUR.KZ.

Согласно Конституционному закону "О Первом Президенте РК - Елбасы", опубликованному в ИПС "Әділет", первый президент Казахстана обладал рядом привилегий, среди которых:

ему пожизненно принадлежало право обращаться к народу РК, госорганам;

участвовать в заседаниях правительства;

выступать перед парламентом с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, которые подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами.

Вместе с тем воспрепятствование деятельности Елбасы, публичное оскорбление или иное посягательство на его честь и достоинство, а также осквернение изображений первого президента влекли за собой ответственность.

Кроме того, первый президент обладал неприкосновенностью - он не мог быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им полномочий президента и после этого. Он не мог быть подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность распространялась также на членов его семьи, его имущество, служебные помещения, служебный транспорт, средства связи, переписку, принадлежащие им документы, а также на имущество, принадлежащее его фонду.

Законом о Елбасы гарантировалась банковская тайна и неприкосновенность банковских счетов первого президента и его семьи.

Елбасы пожизненно имел право бесплатно пользоваться на территории Казахстана президентской, правительственной и другими видами связи, которыми располагают госорганы.

Ему также пожизненно предоставлялись:

пожизненная охрана;

служебная квартира и государственная дача с необходимым государственным обслуживанием;

персональный автомобиль с водителями;

право бесплатного проезда по стране и пользования залами для официальных лиц и делегаций;

бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение;

ежемесячная пенсия в размере 80% месячного должностного оклада президента, которая повышалась с учетом роста должностного оклада президента;

обязательное госстрахование за счет средств республиканского бюджета на сумму, равную годовому должностному окладу президента.

Каждому члену семьи первого президента, проживавшему совместно с ним, пожизненно назначалось ежемесячное пособие в сумме, равной 10-кратному минимальному размеру пенсии по старости.

Согласно решению Конституционного суда РК, этот закон признан утратившим силу.

Корреспондент NUR.KZ обратился за разъяснением к политологу Данияру Ашимбаеву.

Политолог сообщил, что ранее, согласно Конституционному закону, первый президент имел право обращаться к народу, госорганам и должностным лицам с инициативами, которые подлежат обязательному рассмотрению, а также выступать перед парламентом, на заседаниях правительства и входить в состав Конституционного совета, который с нового года преобразован в Конституционный суд.

Теперь же первый президент не имеет права обращаться к парламенту и правительству, но имеет право присутствовать на заседаниях и того и другого.

"Также предусматривалось, что первый президент обладает неприкосновенностью, но эта норма остается в Конституции и Конституционном законе "О президенте РК" в отношении действующего и бывших президентов. То же самое касается обеспечения, обслуживания и охраны президента и бывших президентов и их семей.

Нужно помнить, что, согласно Конституции и закона "О президенте", экс-президент, его честь и достоинство неприкосновенны. Посягательство на них преследуется по закону. Экс-президент не может нести ответственности за действия, связанные с исполнением им полномочий главы государства, за исключением случаев совершения государственной измены", - сообщил Ашимбаев.

Политолог подчеркнул, что в законе о первом президенте есть оговорка, что неприкосновенность распространяется на все имущество, принадлежащее на праве частной собственности первому президенту и совместно проживающим с ним членам его семьи, а также на имущество, принадлежащее фонду первого президента.

"Эти нормы утратят силу. Кроме того, закон о первом президенте предусматривал учреждение ордена "Первый президент Нурсултан Назарбаев" и Госпремии мира и прогресса Елбасы. Но, с другой стороны, их статус прописан в других законодательных актах, так что по ним вопрос открытый", - пояснил Данияр Ашимбаев.

Помимо этого, неприкосновенность снимается и с учрежденных первым президентом юрлиц - это касается Фонда первого президента и других.

Он также отметил, что закон должен быть отменен парламентом, норма о прекращении данного закона должна быть рассмотрена в ближайшее время.

Между тем, сегодня на пленарном заседании мажилиса нижняя палата парламента одобрила список депутатов для формирования совместной комиссии палат парламента по проекту Конституционного закона о признании утратившим силу закона о Елбасы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004880-kakih-privilegiy-lishitsya-nazarbaev-posle-otmeny-zakona-o-elbasy/