Нужно ли закрывать бани и бассейны в Астане из-за нехватки воды, ответил Кульгинов

Баня. Иллюстративное фото: pexels.com

В кулуарах правительства зампремьера Алтая Кульгинова спросили, нужно ли в Астане временно закрывать бассейны, бани и автомойки из-за нехватки воды по примеру Бишкека, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас этого не нужно, потому что НФС-3 (насосно-фильтровальную станцию – прим. ред.) запустят, и вода придет. Но в перспективе будут проблемы, для этого надо строить водовод", – ответил Кульгинов.

Он сообщил, что строить водовод в Астане нужно очень быстро.

"Чтобы в будущем не было проблем, надо подпитку обеспечить астанинского водохранилища – это первый вопрос. Второе – этот водовод надо очень быстро начинать (строить – прим. ред.) и построить в ближайшие 2-3 года, потому что идет большая урбанизация, многие переезжают в столицу", – заявил он.

Отметим, что в Бишкеке, по информации 24.kg, из-за нехватки воды решили временно закрыть бани, бассейны и автомойки – расход воды в городе увеличился, при том что поступление воды уменьшилось.

Тем временем в Астане жители жалуются на слабый напор в кранах, а также поочередное отключение воды в ЖК на несколько дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023562-nuzhno-li-zakryvat-bani-i-basseyny-v-astane-iz-za-nehvatki-vody-otvetil-kulginov/