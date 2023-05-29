Токаев: В ЕАЭС надо, прежде всего, заниматься вопросами экономической интеграции

Лидеры стран ЕАЭС и председатель коллегии ЕЭК. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев во время встречи с сельхозпроизводителями области прокомментировал приоритеты деятельности ЕАЭС, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Глава государства напомнил о стратегическом положении СКО.

"Северо-Казахстанская область занимает стратегическое положение на границе с Российской Федерацией - это наш естественный партнер. Мы постоянно ведем переговоры и в рамках ЕАЭС, и на двустороннем уровне в плане обеспечения беспрепятственной торговли и обмена товарами", - подчеркнул он.

Также президент поделился итогами прошедшего в Москве заседания ВЕЭС.

"Недавно в Москве состоялось заседание Высшего совета ЕАЭС. Мы говорили о том, что, прежде всего, нужно заниматься вопросами экономического взаимодействия, интеграции, сотрудничества. Торговля должна носить беспрепятственный характер. Мы должны всеми усилиями создавать единый товарный рынок. Казахстанские грузоперевозчики должны иметь доступ к внутренним железнодорожным тарифам на российской территории с тем, чтобы беспрепятственно и с выгодой для себя перевозить товары как на российский рынок, так и на рынки третьих государств. Еще раз повторяю: в ЕАЭС надо, прежде всего, заниматься вопросами экономической интеграции, потом все остальное", - добавил он.

Президент выразил надежду на то, что ЕАЭС выполнит свое предназначение.

"Вопросы идеологии, образования, здравоохранения, спорта, культуры, безусловно, требуют к себе внимания. Но есть и другие платформы, где мы успешно сотрудничаем со всеми соответствующими странами. Поэтому надеемся, что ЕАЭС, прежде всего, выполнит свое предназначение, которое было зафиксировано в договоре 2015 года", - отметил Токаев.

Сегодня президент прибыл в Северо-Казахстанскую область с рабочей поездкой.

Напомним, на прошлой неделе глава государства посетил Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Глава государства в ходе выступления на экономическом форуме обратил внимание на актуальные вопросы, например, сотрудничество с Китаем, а также достижение поставленных союзом целей. Токаев отметил, что не все они были достигнуты.

На заседании ВЕЭС он рассказал о том, как в Казахстане видят будущее ЕАЭС. Также президент озвучил несколько предложений, например, запустить скоростные грузовые поезда "Челябинск - Болашак - Иран", а также совместно инвестировать в инфраструктуру Ирана и Туркменистана.

Сегодня, находясь в СКО, Касым-Жомарт Токаев прокомментировал предложение президента Беларуси Александра Лукашенко вступить в Союзное государство.

"Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз", - ответил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022463-tokaev-vyskazalsya-o-prioritetah-deyatelnosti-eaes/