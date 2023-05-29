"Я оценил шутку": Токаев ответил на предложение Лукашенко вступить в Союзное государство

Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев ответил на предложение президента Беларуси Александра Лукашенко вступить в Союзное государство. Слова Токаева опубликовал Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"На днях президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку.

Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз.

Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия.

Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов", – сказал Токаев.

Напомним, еще в 2016 году председатель Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов предложил сформировать союзное государство, куда вошли бы Казахстан, Россия, Беларусь и Украина. В ноябре 2021 года президенты Беларуси и России подписали интеграционный декрет Союзного государства.

Позже главы двух государств заявили о прорыве в строительстве Союзного государства.

Отмечалось, что Союзное государство – это надгосударственное образование Беларуси и России с поэтапно организуемым единым пространством в различных сферах. Оно было основано в 2000 году.

На прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Евразийского экономического форума, высказался о наличии в рамках Евразийского экономического союза Союзного государства в лице Беларуси и России. Он подчеркнул, что это уникальный исторический феномен.

"У нас есть в ЕАЭС Союзное государство, то есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен – создание государства по формуле "Две страны – одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Я извиняюсь, даже ядерное оружие - одно на двоих сейчас", – отметил глава Казахстана.

Позже его слова прокомментировал глава Беларуси Александр Лукашенко. Он предложил Казахстану присоединиться к Союзному государству, заявив, что тогда "будет ядерное оружие на всех".

Отметим, что после выступления Токаева на форуме его пресс-секретарь сделал официальное заявление, в котором говорилось, что Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2022460-tokaev-otvetil-na-predlozhenie-lukashenko-vstupit-v-soyuznoe-gosudarstvo/