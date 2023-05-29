Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Северо-Казахстанскую область. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

В регион глава государства направился с рабочей поездкой.

Ранее сообщалось, что в ходе поездки глава государства планирует ознакомиться с ходом посевных работ, провести встречи с аграриями, а также посетить ряд социальных объектов.

Напомним, что в начале февраля Токаев встретился с акимом СКО Айдарбеком Сапаровым. Тогда глава региона информировал президента о развитии сельского хозяйства и реализации инвестиционных проектов в регионе.

Главе государства также рассказали о подготовке к весенне-полевым работам. На текущий момент засыпано 489 тысячи тонн семян, будет внесено 180 тысяч тонн минеральных удобрений. Кроме того, в текущем году акционеры направят 6 млрд тенге на строительство новой дымовой трубы и капитальный ремонт котлоагрегатов ТЭЦ-2. Планируется ремонт и реконструкция 7,2 км тепловых сетей на 1,1 млрд тенге.

Также аким сообщал, что в Северном Казахстане будет отремонтировано 650 километров дорог, построено 300 тысяч квадратных метров жилья. Улучшено водоснабжение в 22 селах, где проживают более 16 тысячи человек.

Ранее, в начале марта, Касым-Жомарт Токаев совершал рабочую поездку в Западно-Казахстанскую область.

В ходе поездки президент ознакомился с работой АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания", а также с работой консорциума "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." (КПО), занимающегося разработкой одного из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире.

Еще президент посетил дворец искусств "Атамекен" в Уральске, где встретился с почетными гражданами региона.

Также в рамках поездки глава государства посетил производственный цех предприятия ТОО PetrolValves Kazakhstan, расположенный в Аксае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022421-tokaev-pribyl-v-severo-kazahstanskuyu-oblast/