Может ли армия Казахстана защитить страну, ответили в Минобороны

Военнослужащие. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В кулуарах Всеармейского совещания с президентом в столице вице-министра обороны спросили о готовности казахстанской армии защищать свою страну без помощи соседей, передает корреспондент NUR.KZ.

Спрашивая о готовности казахстанской армии к самостоятельной защите своего государства, журналисты привели в пример январские события, когда Казахстан обратился за помощью к ОДКБ.

"Давайте про январские события, можно оценивать по-разному эту ситуацию. Но в январских событиях вооруженные силы выполнили все задачи, которые перед ними стояли – это усиление охраны объектов государственной важности, стратегические объекты.

Ну, и тех задач, которые возлагались. Ни один объект ВС не был захвачен. Все задачи были выполнены. На сегодня ВС готовы выполнить возложенные на них задачи", – заявил вице-министр обороны Султан Камалетдинов.

Замминистра спросили, сколько бы продержалась казахстанская армия, если бы на страну напал сильный противник.

"Это все будет зависеть от того, какая будет геополитическая обстановка", – добавил Камалетдинов.

Касательно помощи ОДКБ при январских событиях в Казахстане он добавил, что ситуация тогда была довольно серьезной, поэтому президент принял такое решение.

Также сегодня вице-министр обороны сообщил, что Казахстан покупает вооружение не только у Российской Федерации, Турции, США, КНР, но и у других государств, а также высказался об отношениях с соседними государствами.

Странами-членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Армения, говорится на официальном сайте организации.

Высший орган организации – Совет коллективной безопасности ОДКБ, в состав которого входят главы государств-членов либо главы правительств государств-членов.

Январские события в Казахстане

Через несколько дней после Нового года в 2022 году в Казахстане вспыхнули протесты на фоне подорожания сжиженного газа, переросшие позже в массовые беспорядки. При этом наиболее масштабные действия развернулись в Алматы.

В ночь с 4 на 5 января президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым было введено ЧП в Алматы и Мангистауской области. Утром правительство страны отправили в отставку.

Протесты охватили ряд казахстанских городов – Астану, Тараз, Атырау, Павлодар и других.

6 января президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам стран ОДКБ за помощью. А на следующий день, 7 января, выступил с обращение к народу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2019574-mozhet-li-armiya-kazahstana-zaschitit-stranu-otvetili-v-minoborony/