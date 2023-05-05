Вице-министр обороны Казахстана: Мы не считаем никого из наших соседей потенциальным врагом

Военнослужащие. Иллюстративное фото: facebook.com/modgovkz

Вице-министр обороны Республики Казахстан Султан Камалетдинов в кулуарах Всеармейского совещания высказался об отношениях с соседями, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, как долго может продержаться наша армия, если кто-то на нас нападет. Вице-министр обороны ответил вопросом на вопрос.

"А кого вы видите потенциальным противником?" – спросил Султан Камалетдинов у журналистов.

После чего он все-таки расширил свой ответ.

"Наша страна ведет многовекторную политику. У нас с соседями границы все обозначены, подписаны. Мы не считаем ни одного из наших соседей потенциальным врагом. Мы друзья. У нас добрососедские отношения", – резюмировал спикер.

Также сегодня вице-министр обороны рассказал, что Казахстан покупает вооружение не только у Российской Федерации, Турции, США, КНР, но и у других государств.

Напомним, в феврале директор Погранслужбы РК Ерлан Алдажуманов сообщил, что спорных участков на государственной границе нет.

"У нас вопросы демаркации по границе полностью завершены с КНР, Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном", – рассказал он.

Алдажуманов тогда заявил, что вопрос демаркации продолжается с Российской Федерацией.

В марте этого года вице-министр иностранных дел РК Роман Василенко озвучил примерные сроки завершения процесса демаркации границы Казахстана с Россией. По его словам, процесс находится на заключительной стадии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2019562-vitse-ministr-oborony-kazahstana-my-ne-schitaem-nikogo-iz-nashih-sosedey-potentsialnym-vragom/