У каких стран Казахстан покупает вооружение, рассказали в Минобороны

Военные. Иллюстративное фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Вице-министр обороны Султан Камалетдинов в кулуарах Всеармейского совещания под руководством главы государства высказался о вооружении казахстанской армии, сообщает корреспондент NUR.KZ.

"У нашей армии вооружение из различных государств, мы приобретаем вооружение не только у Российской Федерации, Турции, США, КНР, но и у других государств", - заявил Камалетдинов.

Он также добавил, что подготовка военных кадров также осуществляется в разных странах.

"В вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях заключены договоры, контракты различные и меморандумы на подготовку наших кадров.

Военнослужащие Вооруженных сил осуществляют свою подготовку не только в РФ, у нас подготовка идет и в Беларуси, Турции, Индии, США, КНР, Пакистане и других государствах.

Кроме обучения непосредственно в этих вузах осуществляется и курсовая подготовка и совместная подготовка подразделений", - резюмировал вице-министр.

Отметим, в конце прошлого года в Минобороны сообщали, что ведут работу по оснащению войск РК передовым вооружением и системами управления.

Как сообщает сайт СЦК, ссылаясь на слова замминистра обороны РК Султана Камалединова, приоритетными направлениями являются беспилотные летательные аппараты, средства огневого поражения, высокоточное оружие и боеприпасы, военная техника и вооружение для Сил специальных операций.

Камалетдинов объяснял, что закупки вооружения и военной техники для Минобороны проводятся в рамках государственного оборонного заказа через министерство индустрии и инфраструктурного развития.

За 2022 год в войска Минобороны поступило больше 110 единиц военной техники, в том числе истребители, ударные и транспортно-боевые вертолеты, военно-транспортные самолеты и учебно-тренировочные самолеты.

Он также отмечал, что в 2023 году ВС РК должны получить военно-транспортные самолеты большой грузоподъемности испанской компании Airbus military.

Отмечалось, что ремонт и обслуживание техники производят и казахстанские предприятия.

"В целом Вооруженные силы Казахстана обеспечены основными видами вооружения, военной техники и другими материальными средствами, что позволяет рассчитывать на максимально адекватное реагирование современным вызовам и угрозам безопасности государства", - подчеркивал Камалетдинов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2019570-u-kakih-stran-kazahstan-pokupaet-vooruzhenie-rasskazali-v-minoborony/