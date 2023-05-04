Когда планируют запустить новый терминал аэропорта Алматы

Аэропорт Алматы. Иллюстративное фото: Максим Золотухин

Глава TAV Airports Holding на встрече с премьер-министром сообщил, что в следующем году новый терминал аэропорта Алматы начнет работать, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и президент компании TAV Airports Holding Серкан Каптан обсудили вопросы сотрудничества в авиационной сфере и развития транспортно-логистического потенциала Казахстана.

Алихан Смаилов и Серкан Каптан. Фото: t.me/KZgovernment

По словам главы казахстанского правительства, Турция является одним из приоритетных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана, в том числе в транспортной отрасли.

"Мы уделяем большое внимание повышению транспортно-логистического потенциала страны. Сегодня перед правительством стоит задача по укреплению роли Казахстана в качестве надежного континентального транзитного хаба", — сказал он.

Смаилов отметил большую значимость участия TAV Airports Holding в реализации крупного инфраструктурного проекта по строительству нового международного терминала в Алматы.

"Аэропорт является одним из крупнейших в Центральной Азии и имеет стратегическую значимость. Мы ожидаем, что строительство нового терминала позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, обеспечить жителей и гостей мегаполиса высоким уровнем комфорта", — подчеркнул премьер-министр.

В свою очередь, Серкан Каптан рассказал о текущей деятельности компании в Казахстане и актуальных производственных вопросах, а также обозначил планы по участию в других проектах на территории республики.

"Аэропорт Алматы является для нас одним из наиболее важных проектов, поскольку он находится в сердце Центральной Азии и играет важную роль как для города, так и для всего Казахстана. Именно поэтому мы стремимся развивать его как можно скорее. Мы надеемся, что в следующем году новый терминал уже начнет функционировать", — сказал он.

По итогам встречи подтверждена готовность укреплять дальнейшее эффективное сотрудничество.

Напомним, 1 июня 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства нового международного терминала в аэропорту Алматы. Тогда же стало известно, что новый терминал будет обслуживать только международные рейсы, а действующий – внутренние.

В июле прошлого года мы показывали, как может выглядеть новый терминал.

В начале ноября горожане возмутились сносом исторического здания VIP-терминала алматинского аэропорта. В мажилисе также подвергли критике реконструкцию и попросили Генпрокуратуру проверить действия турецкого холдинга, владеющего объектом.

В пресс-службе аэропорта Алматы рассказали, что построенное в 1947 году историческое здание будет перенесено. При этом ряд декоративных элементов построения будет сохранен.

В январе стало известно, что строительство нового терминала планируют завершить к первому полугодию 2024 года.

В конце февраля мы показывали, каким будет новый терминал аэропорта Алматы, а в начале марта – как выглядит перенесенный VIP-терминал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2019285-kogda-planiruyut-zapustit-novyy-terminal-aeroporta-almaty/