В ОСДП объяснили, почему выступили против кандидатуры Смаилова на пост премьера

Асхат Рахимжанов. Фото: instagram.com/osdp.kz

Члены Общенациональной социал-демократической партии объяснили, почему не поддержали кандиатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня на пленарном заседании мажилиса Amanat, как партия большинства, предложила кандидатуру Алихана Смаилова на должность главы кабмина. Но ОСДП выступила против этого.

Позицию парламентской фракции озвучил депутат мажилиса, член фракции ОСДП Нурлан Ауесбаев.

"Amanat предложила кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра. Мы, как парламентская, оппозиция – против", – заявил он.

Позже в кулуарах палаты член ОСДП Асхат Рахимжанов рассказал, почему они выступили против кандидатуры Алихана Смаилова.

"Правительство должно понимать, насколько оно должно быть социально ответственным, и выстраивать политику и работу правительства именно с уклоном на то, чтобы защищать права и интересы обычных граждан.

То, что мы видели в прошлые годы, нас не устроило. Мы как парламентская оппозиция провели совещание с нашей фракцией и я как руководитель предложил голосовать против кандидатуры Алихана Смаилова. У нас всего 4 депутата (во фракции – прим. ред.), и мы приняли такое решение", – пояснил Рахимжанов.

По его словам, итоги прошлого года не утешительны: инфляция поднялась выше 20 процентов, произошли аварии на ТЭЦ в нескольких городах, есть вопросы и к программе автокредитования.

Рахимжанов также ответил на вопрос же журналистов, кого бы они хотели видеть во главе кабмина.

"Это не наша компетенция – предлагать кандидатуру премьер-министра, но я знаю, каким он должен быть. Он должен быть профессионалом, во главу угла он должен ставить именно вопросы социальной, внутренней политики, чтобы самое главное – повышал благосостояние граждан. То, что мы видим и наблюдаем – ежегодное падение достатка наших граждан, инфляция, рост цен на продукты, рост тарифов", – добавил он.

Того же мнения придерживается и Нурлан Ауесбаев.

"Вы же видите, какие тяжелые времена настали – дороговизна, цены растут каждый день, народ в трудном положении. Мы помним те слова, которые говорили люди на предвыборных встречах. Этому правительству создается ряд условий, принимаются законы и проводятся реформы. Но я думаю, что этому правительству не под силу решить эти проблемы", – отметил он.

Журналисты также спросили Ауесбаева, кого он видит на этой должности.

"Не могу сказать. Но в Казахстане проживает, слава Аллаху, 20 млн человек, среди них найдется достойный. Но вот результаты работы этого кабмина нас не удовлетворяют. Мы говорим об этом открыто.

У правительства хватает допущенных ошибок, в том числе социальная политика. Нужно установить тесную связь с народом, и в, первую очередь, повышать благосостояние граждан.

Должен во главе угла стоять человек и его интересы. А мы не знаем, для кого они работают. Я не доволен этим правительство. Они не показали свою работу", - считает Нурлан Ауесбаев.

Напомним, вчера, 29 марта, правительство Казахстана сложило свои полномочия перед вновь избранным мажилисом парламента. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев.

Позже президент сообщил, что кандидатуру премьер-министра сможет предложить партия, одержавшая победу на парламентских выборах – партия Amanat. Сегодня представители Amanat предложили кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра страны.

После этого Касым-Жомарт Токаев обсудил кандидатуру нового премьер-министра с главами фракций мажилиса.

И уже на пленарном заседании мажилиса, в котором также участвовал глава государства, состоялось голосование за избрание Алихана Смаилова на пост премьера.

В результате из 98 депутатов в голосовании приняли участие 97. За кандидатуру Смаилова проголосовали 82 народных избранника, против – 7, воздержались – 8. Таким образом, Алихан Смаилов был переизбран на должность премьер-министра.

Добавим, что Общенациональная социал-демократическая партия на выборах 19 марта набрала 5,2% голосов избирателей, преодолев необходимый порог в 5% голосов для попадания в мажилис.

Партии было выделено 4 мандата. Ранее мы сообщали о том, что от ОСДП в мажилис прошли:

Нурлан Ауесбаев – экс-кандидат в президенты;

Асхат Рахимжанов – председатель ОСДП;

Ажар Сагандыкова – глава штаба ОСДП в Павлодарской области;

Наурыз Сайлаубай – глава молодежного ресурсного центра Талдыкоргана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014715-v-osdp-obyasnili-pochemu-vystupili-protiv-kandidatury-smailova-na-post-premera/