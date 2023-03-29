Токаев: Правительство медлит с важнейшими решениями, министры перекладывают ответственность

Парламент РК. Фото: пресс-служба Акорды

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии первой сессии парламента VIII созыва. Он высказался о работе правительства и министров, сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента.

"В прошлом году началась важная работа по дебюрократизации деятельности государственного аппарата и нормотворческого процесса.

Созданы необходимые условия для быстрого принятия качественных законов по наиболее значимым проблемам.

Однако, надо признать, реальная дебюрократизация не произошла", – сказал президент.

По словам главы государства, министры опасаются принимать решения и перекладывают ответственность на коллег или подчиненных.

"Правительство медлит с принятием важнейших решений, которые вязнут в рутине бюрократии и многочисленных согласований между ведомствами, между правительством и администрацией президента.

Министры опасаются принимать решения, перекладывают ответственность на коллег или подчиненных. Все это недопустимо", – сказал Касым-Жомарт Токаев во время выступления.

Президент также высказался о роли цифровизации в стране.

"Критически важным фактором эффективности системы государственного управления выступает цифровизация.

Помимо развития инфраструктуры Электронного правительства, нужно также сфокусироваться на дальнейшей цифровизации представительной ветви власти. Электронный парламент и маслихаты всех уровней способны значительно укрепить доверие общества к власти.

Одним из базовых условий результативности проводимых реформ является наличие полных и достоверных данных", – сказал глава государства.

Напомним, что сегодня правительство Казахстана сложило свои полномочия перед вновь избранным мажилисом парламента. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Также сегодня президент выступил на открытии первой сессии парламента VIII созыва. Во время выступления глава государства заявил, что во время недавних выборов всем партиям и кандидатам были представлены равные возможности.

Кроме того, стало известно, что кандидатуру нового премьера предложит партия Amanat.

Выборы в мажилис парламента и маслихаты состоялись в Казахстане 19 марта.

Казахстанцы избрали депутатов мажилиса по партийным спискам, а также 29 депутатов по одномандатным территориальным округам.

По данным Центральной избирательной комиссии, голоса избирателей распределились следующим образом:

за партию Amanat проголосовали 53,90%, или 3 431 510 избирателей (40 мандатов);

за партию "Ауыл" – 10,90%, или 693 938 избирателей (8 мандатов); за партию Respublica – 8,59%, или 547 154 избирателей (6 мандатов);

за партию "Ак жол" – 8,41%, или 535 139 избирателей (6 мандатов); за НПК – 6,80%, или 432 920 избирателей (5 мандатов);

за партию ОСДП – 5,20%, или 331 058 избирателей (4 мандата);

за партию "Байтак" – 2,30%, или 146 431 избиратель (партия не прошла в мажилис).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014497-tokaev-pravitelstvo-medlit-s-vazhneyshimi-resheniyami-ministry-perekladyvayut-otvetstvennost/