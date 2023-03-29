Токаев – бизнесменам: Я гарантирую вам всемерную поддержку

Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото: akorda.kz

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на первой сессии парламента восьмого созыва, обратился к предпринимателям страны. Его слова опубликовал Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Движущей силой экономики и рынка труда должно стать малое и среднее предпринимательство. Об этом много говорилось, однако значимых сдвигов в данном направлении так и не сделано. Поэтому понадобится поменять акценты в нашей экономической политике.

Нужно запустить комплекс полноценных мер поддержки малого и среднего бизнеса, который должен в полной мере ощутить свою значимую роль в развитии страны. Нам необходима "новая волна" предпринимателей, способных взять на себя ответственность за экономический прогресс Казахстана. Ее ядром должны стать бизнесмены, которые без доступа к административным ресурсам, за счет предпринимательских талантов и трудолюбия смогли построить успешное дело. Такие люди есть в каждом регионе. Важно дать им возможность развивать свой бизнес внутри страны и реально помочь им.

Существующая экономическая модель в Казахстане основывается на привлечении инвестиций, в первую очередь, в сырьевые секторы. Поэтому средний бизнес, составляющий костяк национальной буржуазии, развивается бессистемно, только в отдельных регионах. В целом, перед правительством стоит задача привлечения в ключевые отрасли экономики значительных инвестиций, включая зарубежные. Они должны дать ощутимый толчок развитию среднего бизнеса. В этом вопросе волокиты быть не может", - сказал Токаев.

Он также отметил, что последствия пандемии дались непросто отечественному бизнесу.

"С начала прошлого года наши усилия были сконцентрированы на трансформации политической системы. Теперь настало время сфокусироваться на конкретных вопросах экономики. Требуется вывести на совершенно новый уровень работу в этом направлении.

Обеспечение реальной защиты частной собственности и создание конкурентных рыночных условий – вот ключевые цели, которых мы должны достичь. Для этого необходимо продолжить реформу судебной и правоохранительной систем.

Я хочу обратиться к предпринимательскому классу: Казахстан – наш общий дом, поэтому призываю всех вместе строить наше общее будущее на этой священной земле. Как президент я гарантирую вам всемерную поддержку со стороны государства.

Особое внимание будет уделено повышению конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства. В этой связи необходимо разработать единую комплексную программу поддержки малого и среднего бизнеса", - отметил президент.

По его словам, господдержка должна выделяться исходя из конкретного, измеримого социально-экономического эффекта конкретного проекта.

"Поручаю правительству совместно с депутатским корпусом выработать подходы, направленные на развитие среднего предпринимательства. Именно оно должно стать основным двигателем нашей экономики. Данный вопрос будет на моем особом контроле", - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014483-tokaev-nam-neobhodima-novaya-volna-predprinimateley/