"Планирование и исполнение бюджета оставляет желать лучшего": Токаев о бюджетных расходах

Совместное заседание палат парламента РК. Иллюстративное фото: parlam.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев выступает на открытии первой сессии парламента РК VIII созыва. Он высказался о планировании бюджета в стране, сообщается в Telegram-канале его пресс-службы.

"Эти средства (незаконно выведенные активы – прим. ред.) – внутренний резерв нашей экономики, который должен быть направлен исключительно на развитие страны. Это касается в том числе и бюджетных расходов.

Однако планирование и исполнение бюджета сегодня оставляет желать лучшего", – заявил президент.

Он обратил внимание на расходы на обслуживание долга и другие вопросы.

"Растут расходы на обслуживание госдолга, не снижаются трансферты из Национального фонда, сохраняются проблемы с эффективностью освоения бюджетов всех уровней.

Поэтому нам нужна продуманная и сбалансированная бюджетная политика.

Проект нового Бюджетного кодекса, который будет внесен в Парламент в текущем году, должен быть направлен на решение данных вопросов", – сказал президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014458-planirovanie-i-ispolnenie-byudzheta-ostavlyaet-zhelat-luchshego-tokaev-o-byudzhetnyh-rashodah/