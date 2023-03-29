"Планирование и исполнение бюджета оставляет желать лучшего": Токаев о бюджетных расходах
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Президент Касым-Жомарт Токаев выступает на открытии первой сессии парламента РК VIII созыва. Он высказался о планировании бюджета в стране, сообщается в Telegram-канале его пресс-службы.
"Эти средства (незаконно выведенные активы – прим. ред.) – внутренний резерв нашей экономики, который должен быть направлен исключительно на развитие страны. Это касается в том числе и бюджетных расходов.
Однако планирование и исполнение бюджета сегодня оставляет желать лучшего", – заявил президент.
Он обратил внимание на расходы на обслуживание долга и другие вопросы.
"Растут расходы на обслуживание госдолга, не снижаются трансферты из Национального фонда, сохраняются проблемы с эффективностью освоения бюджетов всех уровней.
Поэтому нам нужна продуманная и сбалансированная бюджетная политика.
Проект нового Бюджетного кодекса, который будет внесен в Парламент в текущем году, должен быть направлен на решение данных вопросов", – сказал президент.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014458-planirovanie-i-ispolnenie-byudzheta-ostavlyaet-zhelat-luchshego-tokaev-o-byudzhetnyh-rashodah/