Токаев попросил парламент принять закон о возврате незаконно выведенных активов

Деньги в блокноте. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии первой сессии парламента РК VIII созыва. Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды.

"Одним из первых указов, который я подписал после переизбрания президентом, стал Указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов.

Правительство и Генеральная прокуратура уже подготовили отдельный законопроект.

Прошу парламент в ближайшее время принять соответствующий закон", – подчеркнул президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2014462-tokaev-poprosil-parlament-prinyat-zakon-o-vozvrate-nezakonno-vyvedennyh-aktivov/