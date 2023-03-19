Почти половина избирателей уже проголосовала на выборах в Казахстане
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На 14:10 19 марта 2023 года бюллетени на выборах депутатов мажилиса и маслихатов получили 46,84% от общего числа избирателей в Казахстане, сообщается в официальном Telegram-канале ЦИК РК.
"Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 14:10 19 марта 2023 года бюллетени получили 46,84% от общего количества граждан, включенных в списки", – говорится в сообщении.
В том числе:
- по Абайской области – 52,28%;
- по Акмолинской области – 52,12%;
- по Актюбинской области – 51,28%;
- по Алматинской области – 52,13%;
- по Атырауской области – 36,15%;
- по Западно-Казахстанской области – 55,14%;
- по Жамбылской области – 58,32%;
- по Жетысуской области – 52,41%;
- по Карагандинской области – 56,97%;
- по Костанайской области – 62,36%;
- по Кызылординской области – 54,31%;
- по Мангистауской области – 49,18%;
- по Павлодарской области – 51,24%;
- по Северо-Казахстанской области – 49,68%;
- по Туркестанский области – 48,37%;
- по Улытауской области – 52,29%;
- по Восточно-Казахстанской области – 58,69%;
- по Астане – 33,65%;
- по Алматы – 15,38%;
- по Шымкенту – 35,61%.
Следующая оперативная информация, по данным ЦИК, будет представлена в 16:10.
Напомним, сегодня в Казахстане проходят выборы в мажилис парламента и маслихаты всех уровней.
Казахстанцам предстоит выбрать:
- депутатов мажилиса по партийным спискам (голубые бюллетени);
- депутатов мажилиса по одномандатным территориальным избирательным округам (зеленые бюллетени);
- депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по партийным спискам (пурпурные бюллетени);
- депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по одномандатным территориальным округам(оранжевые бюллетени);
- депутатов маслихатов городов областного значения и районов по одномандатным территориальным округам (серые бюллетени).
Ранее мы подробно объясняли, как не запутаться в бюллетенях, и что конкретно значит каждый из них.
На данный момент проголосовали Касым-Жомарт Токаев, Алихан Смаилов, Маулен Ашимбаев, Нурсултан Назарбаев и многие другие.
Кроме того, премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что правительство уходит в отставку.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013491-pochti-polovina-izbirateley-uzhe-progolosovala-na-vyborah-v-kazahstane/