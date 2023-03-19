Политика и экономика
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Почти половина избирателей уже проголосовала на выборах в Казахстане

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Выборы в мажилис
Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На 14:10 19 марта 2023 года бюллетени на выборах депутатов мажилиса и маслихатов получили 46,84% от общего числа избирателей в Казахстане, сообщается в официальном Telegram-канале ЦИК РК.

"Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 14:10 19 марта 2023 года бюллетени получили 46,84% от общего количества граждан, включенных в списки", – говорится в сообщении.

В том числе:

  • по Абайской области – 52,28%;
  • по Акмолинской области – 52,12%;
  • по Актюбинской области – 51,28%;
  • по Алматинской области – 52,13%;
  • по Атырауской области – 36,15%;
  • по Западно-Казахстанской области – 55,14%;
  • по Жамбылской области – 58,32%;
  • по Жетысуской области – 52,41%;
  • по Карагандинской области – 56,97%;
  • по Костанайской области – 62,36%;
  • по Кызылординской области – 54,31%;
  • по Мангистауской области – 49,18%;
  • по Павлодарской области – 51,24%;
  • по Северо-Казахстанской области – 49,68%;
  • по Туркестанский области – 48,37%;
  • по Улытауской области – 52,29%;
  • по Восточно-Казахстанской области – 58,69%;
  • по Астане – 33,65%;
  • по Алматы – 15,38%;
  • по Шымкенту – 35,61%.

Следующая оперативная информация, по данным ЦИК, будет представлена в 16:10.

Напомним, сегодня в Казахстане проходят выборы в мажилис парламента и маслихаты всех уровней.

Казахстанцам предстоит выбрать:

  • депутатов мажилиса по партийным спискам (голубые бюллетени);
  • депутатов мажилиса по одномандатным территориальным избирательным округам (зеленые бюллетени);
  • депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по партийным спискам (пурпурные бюллетени);
  • депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по одномандатным территориальным округам(оранжевые бюллетени);
  • депутатов маслихатов городов областного значения и районов по одномандатным территориальным округам (серые бюллетени).

Ранее мы подробно объясняли, как не запутаться в бюллетенях, и что конкретно значит каждый из них.

На данный момент проголосовали Касым-Жомарт Токаев, Алихан Смаилов, Маулен Ашимбаев, Нурсултан Назарбаев и многие другие.

Кроме того, премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что правительство уходит в отставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013491-pochti-polovina-izbirateley-uzhe-progolosovala-na-vyborah-v-kazahstane/

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