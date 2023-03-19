Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов (фото, видео)

Нурсултан Назарбаев на выборах. Фото: NUR.KZ

Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах в Астане. Он приехал на избирательный участок №393, расположенный в здании театра "Астана Опера", передает корреспондент NUR.KZ.

После того, как Нурсултана Назарбаева отметили в списках избирателей, ему вручили бюллетени, которые он опустил в урну для голосования под аплодисменты присутствовавших.

После процедуры голосования он обратился к казахстанцам.

Назарбаев поздравил казахстанцев с Наурызом.

"Пусть Наурыз принесет нашему народу весеннюю радость и тепло. Каждой семье желаю благополучия и всего хорошего", - отметил он.

Нурсултан Назарбаев. Фото: NUR.KZ

Напомним, сегодня, 19 марта, в Казахстане проходят выборы депутатов мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек.

Явка избирателей по Казахстану, по состоянию на 12 часов дня, составила 30,65%. По данным ЦИК, самая большая явка зафиксирована в Туркестанской области — 38,29%, самая низкая в Алматы — 11,25%.

О том, как проходят выборы в мажилис и маслихаты в стране, читайте в нашей онлайн-трансляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013475-nursultan-nazarbaev-progolosoval-na-vyborah-deputatov-foto/