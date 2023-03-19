Насколько обновится мажилис и нужна ли в стране оппозиция, ответил Ашимбаев

Маулен Ашимбаев. Фото: t.me/senate_kz

Председатель сената Маулен Ашимбаев после голосования на выборах рассказал журналистам, насколько обновится мажилис, и нужна ли в стране оппозиция, передает корреспондент NUR.KZ.

"Да, парламенту нужна оппозиция. Оппозиция нужна всегда. Нужно отметить, что оппозиция должна быть конструктивной.

Конструктивная политическая оппозиция нужна для нашего дальнейшего развития. В этом направлении тоже приняли соответствующие законы. Есть соответствующие нормы.

Если они объявят себя оппозицией, им дадут возможность, у них есть свои права. Мы сформировали правовую систему, и она должна работать", – заявил Ашимбаев.

Он добавил, что мажилис после выборов, по его мнению, значительно обновится.

"Мажилис обновится серьезно. Мы видим, что очень много кандидатов идут по одномандатным округам, в том числе идут новые лица, представители новых политических партий.

В партийном списке две партии, которые были зарегистрированы в соответствии с обновленным законодательством страны.

Думаю, что очень много новых людей придет в мажилис. Но в то же время какая-то преемственность тоже должна быть с точки зрения обеспечения стабильности политической системы", – добавил Ашимбаев.

Напомним, что также после выборов своим мнением поделился премьер-министр Алихан Смаилов – он сообщил, что правительство уйдет в отставку.

О том, как сегодня в Казахстане проходят выборы в мажилис и маслихаты, можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013457-parlamentu-nuzhna-oppozitsiya-maulen-ashimbaev-progolosoval-na-vyborah/