Лидеры партий в Казахстане проголосовали на выборах и высказались о своих шансах

Стенд. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К 12-ти часам дня почти все председатели партий, участвующих в выборах в мажилис и маслихаты в Казахстане, проголосовали, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Кошанов, представляющий партию "AMANAT", проголосовал на 110-м участке в Астане.

"Активность у народа к политике высокая. Люди проявляют желание к тому, чтобы решать свою судьбу. Сегодня мы видим это", - заявил он, добавив, что выборы, по его мнению, проходят справедливо.

Али Бектаев, представляющий партию "Ауыл", проголосовал на столичном участке №110.

После голосования в ответ на вопрос журналистов он предложил не делать прогнозов, а подождать итогов выборов.

Айдарбек Ходжаназаров, представляющий партию "Respublica", проголосовал на участке №393 в столице.

"Мы хотим, чтобы приоритет был у законов, касающихся того, что беспокоит народ. В Казахстане тысяча и одна проблема, и часто бывает, что мы берем 1001-ю. (…) У нас мало времени, нефти осталось 30-50 лет, за эти годы мы должны сделать максимум", - заявил он.

Азаматхан Амиртаев, представляющий партию "Байтак", проголосовал на избирательном участке №52 в столице.

"Я уверен, что эти выборы пройдут справедливо. Мы, как участники, будем ждать результаты. Как работали - такой же результат будет. Здесь самый главный вопрос - доверие народа", - заявил он.

Азат Перуашев, представляющий партий "Ак жол", проголосовал на участке №122 в Астане.

"От выборов ждем справедливого Казахстана. По моим ощущениям, наверное, лет 20 не было такой открытой, насыщенной избирательной кампании, такого широкого спектра вопросов, которые поднимались и обсуждались в обществе", - заявил он.

Асхат Рахимжанов, представляющий партию ОСДП, проголосовал на участке №158.

"Учитывая отзывы, которые мы получили во время проведения кампании, мы преодолеем этот процентный барьер (для прохода партии в мажилис - прим.ред.)", - заявил он.

Напомним, что выборы в мажилис и маслихаты в Казахстане начались сегодня в 7:00.

Явка на выборы к 12-ти часам дня составила более 30% - это около 3,7 млн казахстанцев.

Как в стране проходит процесс голосования, вы можете посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013482-lidery-partiy-v-kazahstane-progolosovali-na-vyborah-i-vyskazalis-o-svoih-shansah/