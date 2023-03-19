В каких странах началось голосование на выборах в мажилис и маслихаты Казахстана

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Зампредседателя ЦИК РК Константин Петров на заседании ведомства рассказал, что в Казахстане открыто более 8 тысяч избирательных участков, передает корреспондент NUR.KZ.

Константин Петров сообщил, что по данным территориальных избирательных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 7 часов утра по времени столицы в регионах приступили к голосованию 8272 участка.

Также, по его словам, голосование началось на 13 участках в 12 иностранных государствах за пределами страны.

"Голосование началось в Южной Корее, Японии, Китае, Сингапуре, Малайзии, Монголии, Индонезии, Таиланде, Вьетнаме, Кыргызстане и на одном из участков в Омске (РФ)", – пояснил спикер.

Зампред ЦИК отметил, что на 92 участках, согласно принятым решениям территориальных избирательных комиссий в рамках Конституционного закона "О выборах" голосование началось в 6 утра. Тогда как на 1887 избирательных участках в 5 регионах – Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Магистауской областях голосование начнется в 08:00 по времени Астаны.

К этому часу проголосовали уже глава государства и глава кабмина. Свой выбор сделал и аким Астаны.

Женис Касымбек отметил, что всегда рано приходит на выборы.

"Я всегда голосую до 8 (утра – прим. ред.)", – отметил он.

На уточняющий вопрос журналистов о том, использовал ли он графу "Против всех", он коротко ответил: "Нет".

В целом, по его словам, выборы по Астане проходят очень активно.

"Очень много кандидатов: более 150 кандидатов в маслихат по 18 одномандатным округам, по двум округам в мажилис – более 70 кандидатов. Это говорит о том, что выборы действительно проходят в большой конкурентной борьбе", – резюмировал столичный аким.

Отметим, что всего насчитывается 10 223 участка, в том числе в 62 иностранных государствах – 77 участков.

В списке избирателей 12 032 550 граждан, имеющих право на участие в выборах.

Напомним, сегодня в Казахстане проходят выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов. Избирательные участки по республике и за рубежом будут работать с 07:00 до 20:00 по местному времени.

19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК. Позже стало известно о том, что выбору в мажилис и маслихаты пройдут в один день.

Отметим, что мажилис, согласно Конституции РК, является нижней палатой казахстанского парламента – высшего представительного органа республики, который осуществляет законодательную власть.

Мажилис состоит из 107 депутатов, избираемых в порядке, установленном конституционным законом. Срок полномочий депутатов мажилиса – пять лет.

Избрание 98 депутатов мажилиса осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана.

При этом маслихаты – это местные представительные органы, которые выражают волю населения соответствующих административно-территориальных единиц и с учетом общегосударственных интересов определяют меры, необходимые для ее реализации, контролируют их осуществление.

Маслихаты избираются населением на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013444-v-kakih-stranah-nachalos-golosovanie-na-vyborah-v-mazhilis-i-maslihaty/