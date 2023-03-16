"Нужна финансовая дисциплина": спикер сената призвал министров беречь деньги Нацфонда

Кассир с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В сенате рассматривают поправки в республиканский бюджет на 2023-2025 годы. И.о. министра нацэкономики заявил о планах привлечь из Нацфонда еще 800 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил и.о. министра нацэкономики РК Бауыржан Омарбеков, дополнительный трансферт из Нацфонда будет привлечен для финансирования социально значимых проектов национального масштаба и стратегически важных инфраструктурных проектов.

Он также представил уточненный прогноз бюджетных параметров на 2023 год в рамках прогноза социально-экономического развития РК на 2023-2027 годы.

"Доходы республиканского бюджета в 2023 году прогнозируются на уровне 12,1% к ВВП, или 14,6 трлн тенге, с ростом от утвержденного плана на 720 млрд тенге.

Дополнительные поступления в бюджет обеспечиваются за счет принимаемых правительством мер по расширению доходной базы и улучшению налогового и таможенного администрирования, цифровизации.

Для финансирования социально значимых проектов национального масштаба и стратегически важных инфраструктурных проектов дополнительно будет привлечен целевой трансферт из Национального фонда в объеме 800 млрд тенге", – проинформировал Омарбеков.

По его словам, дефицит бюджета в 2023 году предлагается сохранить на уровне 3,2 трлн тенге, или 2,7% к ВВП. С учетом этого расходы республиканского бюджета составят 22,5 трлн тенге, с увеличением на 1,5 трлн тенге относительно утвержденного объема.

Спикер сената Маулен Ашимбаев в своем выступлении отдельно остановился на использовании средств Нацфонда.

"Мы поддерживаем, что базовые какие-то, инфраструктурные и иные стратегические расходы должны финансироваться из Нацфонда, но одновременно мы должны выполнять поручения главы государства по доведению Национального фонда до 100 млрд долларов.

Сейчас мы видим тенденцию уменьшения средств Национального фонда. За последние восемь лет средства нашего Нацфонда уменьшились с 73 до 57 млрд долларов.

У нас здесь задача – максимально увеличивать Нацфонд, как глава Национального банка сказал, и через это увеличивать те средства, которые выделяются детям. В связи с этим, наверное, Ерулан Кенжебекулы (Жамаубаев – глава Минфина – прим. ред.), коллеги, всем нужна финансовая дисциплина в предстоящий период", – отметил он.

Он также отметил, что после выборов "придут новые депутаты мажилиса с новой повесткой, новые партии, будут просить деньги".

"Понятно, что у них свои задачи, они должны избирателям показать свою работу. Но у нас сегодня достаточно непросто ситуация с точки зрения использования средств Нацфонда и в целом развития экономики, поэтому все должны приходить к финансовой дисциплине", – призвал спикер сената.

Что такое Национальный фонд

Согласно статье 21 Бюджетного кодекса РК, Национальный фонд Республики Казахстан представляет собой активы государства в виде финансовых активов, сосредоточиваемых на счетах правительства страны в Нацбанке, полезных ископаемых, передаваемых в счет исполнения налоговых обязательств по уплате налога на добычу полезных ископаемых, рентного налога на экспорт по сырой нефти, газовому конденсату, роялти и доли РК по разделу продукции в натуральной форме или денег от их реализации, а также в виде иного имущества, за исключением нематериальных активов.

Нацфонд предназначен для обеспечения социально-экономического развития государства путем накопления финансовых активов и иного имущества, за исключением нематериальных активов, снижения зависимости экономики от нефтяного сектора и воздействия неблагоприятных внешних факторов.

Нацфонд осуществляет две функции:

сберегательная функция обеспечивает накопление финансовых активов и иного имущества, за исключением нематериальных активов, и доходность активов Нацфонда в долгосрочной перспективе при умеренном уровне риска;

стабилизационная функция предназначена для поддержания достаточного уровня ликвидности активов Нацфонда.

Источниками формирования Нацфонда являются:

поступления в Нацфонд;

инвестиционные доходы от управления Нацфондом;

иные поступления и доходы, не запрещенные законодательством.

Отметим, что в своих выступлениях Токаев не раз говорил о необходимости экономии средств Нацфонда для будущих поколений.

В конце прошлого года в правительстве сообщали, что во исполнение поручений главы государства утвердили бюджетные правила, которые позволят сократить трансферты из Нацфонда на 1,4 трлн тенге в 2023 году и стабилизировать темпы роста расходов бюджета.

Позже министр нацэкономики Алибек Куантыров рассказал, как кабмин планирует снизить зависимость бюджета страны от трансфертов из Национального фонда.

Проект "Нацфонд – детям"

Напомним, 1 сентября прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев в рамках своего послания народу выступил с предложением отчислять детям половину инвестиционных доходов Нацфонда.

Позже пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай рассказывал о том, как будут работать счета для казахстанских детей и куда в этом случае будут начисляться деньги.

Так, на имена всех детей, не достигших 18 лет на начало проекта (2024 год), будут автоматически открыты специальные счета в иностранной валюте. А получить эти деньги они смогут уже при достижении совершеннолетия.

При этом средства из Нацфонда будут защищены от инфляции, а родители не смогут ими воспользоваться.

Оператором счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках программы "Нацфонд – детям", определили Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

В начале 2023 года появился вопрос о том, может ли закрыться программа "Нацфонд – детям" из-за инвестиционных убытков, так как в 2022 году Национальный фонд Казахстана столкнулся с отрицательной инвестиционной доходностью.

Тем не менее подчеркивалось, что программа "Нацфонд – детям" должна стартовать с 2024 года, поэтому текущие результаты в ней не будут учитываться.

В прошлом месяце в Минфине объяснили, как и для чего казахстанцы смогут использовать средства, накопленные благодаря программе "Нацфонд – детям".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013117-nuzhna-finansovaya-distsiplina-spiker-senata-prizval-ministrov-berech-dengi-natsfonda/