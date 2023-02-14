Как и для чего казахстанцы смогут использовать накопленные средства из "Нацфонда – детям"

Дети. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков, выступая в сенате, представил основные подходы проекта "Национальный фонд – детям", передает корреспондент NUR.KZ.

Даурен Темирбеков отметил, что Минфином выработаны подходы по запуску с 2024 года проекта "Национальный фонд – детям".

"Согласно разрабатываемому механизму и прогнозируемым расчетам планируется следующее: 50% инвестиционного дохода Национального фонда будет распределяться между детьми всех возрастов до 18 лет", – напомнил он.

По его словам, для нивелирования возможных отрицательных значений инвестиционного дохода в отдельные промежутки времени ставку инвестдохода планируется определять на основе среднегодового значения за предыдущие периоды.

По прогнозам, такой подход позволит ребенку, участвующему в этой программе с самого рождения, получить 18 ежегодных выплат по 150-160 долларов каждая.

"Учитывая многолетний опыт по реализации социальных проектов, оператором проекта планируется определить АО "Единый накопительный пенсионный фонд". Национальным банком будет производиться расчет 50% инвестиционного дохода с учетом средней доходности Нацфонда за предыдущие годы.

Ставку инвестдохода предлагается определить на уровне среднегодового значения за предыдущие 18 лет к отчетному периоду, где прогнозируемая сумма накоплений ребенка может составить порядка 3,5 тыс. долларов. Фактически до 18 лет деньги остаются в Нацфонде и инвестируются в финансовые инструменты", – заявил вице-министр.

В целом, по его словам, при рождении ребенка счета будут открываться автоматически на основании Базы данных физических лиц Министерства юстиции. Далее, ежегодно 1 января будет производиться условное начисление средств на счета вплоть до 18-летия казахстанца.

Средствами, накопленными на счете, можно будет воспользоваться только после совершеннолетия.

"Участниками проекта будут дети, являющиеся гражданами Республики Казахстан. Также средства счетов предлагается освободить от налогообложения. Выплаты средств со счетов при достижении 18 лет предлагается осуществлять в долларах", – отметил Даурен Темирбеков.

Он подчеркнул, что по достижении 18 лет средства будут являться собственностью ребенка, который должен самостоятельно решать, как их использовать: на образование или на приобретение жилья.

"Подтверждение целевого назначения предлагается на основании представления в уполномоченные операторы договора на получение образовательных услуг или договора о приобретении жилья. При этом планируется не ограничивать использование средств на оплату обучения в зарубежном учебном заведении.

В свою очередь, использование средств для приобретения жилья будет разрешено только на территории Казахстана. Ограничения по перепродаже жилья, приобретенного на эти средства, не предполагаются", – пояснил вице-министр финансов.

Он добавил, что если ребенок до 18 лет уезжает из страны и меняет гражданство, то право требования на выплаты утрачивается. В этом случае средства перераспределяются между всеми детьми.

Если ребенок до 18 лет покидает страну, но не меняет при этом гражданства, то право требования на выплаты сохраняется.

По достижении 18 лет средства на счете сохраняются в течение 5-10 лет. Тем не менее, если эти деньги не были востребованы в течение 5-10 лет, предлагается переводить их на пенсионный счет.

Предусматривается также возможность передачи фактически накопленных средств по наследству в соответствии с гражданским законодательством. А в случае недееспособности ребенка предлагается предоставить родителям или опекунам право на использование средств в порядке, установленном законодательством РК.

Позже Даурен Темирбеков в кулуарах сената сообщил, что родители смогут следить за пополнением спецсчетов своих детей.

"Мы видим это так, что эта сумма будет равная для всех казахстанцев. То есть каждый казахстанец будет знать эту сумму.

Где можно посмотреть эту сумму? Официальный сайт ЕНПФ – он будет являться оператором данного проекта "Нацфонд – детям". Также мы планируем совместно с Министерством юстиции проработать, чтобы родители могли просматривать (сумму накоплений – прим. ред.) в приложении eGov mobile. Также у ЕНПФ есть свое приложение. Все этом мы проработаем", – заверил спикер.

Проект "национальный фонд – детям" в Казахстане

Напомним, что с предложением отчислять детям половину инвестиционных доходов Нацфонда выступил президент Касым-Жомарт Токаев в начале сентября в рамках своего послания народу.

Позже пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай рассказывал о том, как будут работать счета для казахстанских детей и куда будут начисляться деньги из Нацфонда.

Так, специальные счета в иностранной валюте будут автоматически открыты на имена всех детей, не достигших 18 лет на начало проекта (2024 год). А получить эти деньги они смогут уже при достижении совершеннолетия.

При этом средства из Нацфонда будут защищены от инфляции, а родители не смогут воспользоваться этими деньгами.

Также был определен оператор счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках программы "Нацфонд – детям". Им станет Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

В начале 2023 года появился вопрос о том, может ли закрыться программа "Нацфонд – детям" из-за инвестиционных убытков, так как в 2022 году Национальный фонд Казахстана столкнулся с отрицательной инвестиционной доходностью.

Тем не менее подчеркивалось, что программа "Нацфонд – детям" должна стартовать с 2024 года, поэтому текущие результаты в ней не будут учитываться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2009359-natsfond-detyam-vydavat-dengi-v-dollarah-po-dostizhenii-detmi-18-let-predlozhil-minfin/