Как хотят снизить зависимость бюджета страны от Нацфонда, рассказали в МНЭ

Денежные купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Министерства национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах сената рассказал, как планируется снижать зависимость бюджета страны от трансфертов из Национального фонда, передает корреспондент NUR.KZ.

Куантыров сообщил, что для избавления от зависимости от трансфертов из Нацфонда есть несколько путей.

"Первое - в 2023 году уже на 1,4 триллиона снижается размер трансферта из Нацфонда. В первую очередь это будет делаться за счет повышения собственной доходной базы республиканского бюджета. Нужно снижать ненефтяной дефицит, и именно собственные доходы увеличивать.

Это зависит в целом от развития экономики, индустриализации и расширения налогооблагаемой базы, в том числе за счет диверсификации экономики и развития малого и среднего бизнеса", – отметил он.

Министр также напомнил, что в Бюджетном кодексе с этого года заработали правила, согласно которым ограничиваются трансферты из Нацфонда.

"Рост расходов не должен быть быстрым и опережать темпы роста экономики за последние 10 лет, так как рост расходов - это проактивная фискальная политика, которая дополнительно оказывает давление на инфляцию. В комплексе все эти подходы мы использовали при формировании республиканского бюджета, и с первого января мы будем их реализовывать", – заверил глава МНЭ.

Что такое Национальный фонд?

Согласно статье 21 Бюджетного кодекса РК, Национальный фонд Республики Казахстан представляет собой активы государства в виде финансовых активов, сосредоточиваемых на счетах правительства страны в Нацбанке, полезных ископаемых, передаваемых в счет исполнения налоговых обязательств по уплате налога на добычу полезных ископаемых, рентного налога на экспорт по сырой нефти, газовому конденсату, роялти и доли РК по разделу продукции в натуральной форме или денег от их реализации, а также в виде иного имущества, за исключением нематериальных активов.

Нацфонд предназначен для обеспечения социально-экономического развития государства путем накопления финансовых активов и иного имущества, за исключением нематериальных активов, снижения зависимости экономики от нефтяного сектора и воздействия неблагоприятных внешних факторов.

Нацфонд осуществляет две функции:

сберегательная функция обеспечивает накопление финансовых активов и иного имущества, за исключением нематериальных активов, и доходность активов Нацфонда в долгосрочной перспективе при умеренном уровне риска;

стабилизационная функция предназначена для поддержания достаточного уровня ликвидности активов Нацфонда.

Согласно статье 22, источниками формирования Национального фонда являются:

поступления в Нацфонд;

инвестиционные доходы от управления Нацфондом;

иные поступления и доходы, не запрещенные законодательством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2003046-kak-hotyat-snizit-zavisimost-byudzheta-strany-ot-natsfonda-rasskazali-v-mne/