Как увеличить активы Нацфонда до 100 млрд долларов, придумали в правительстве

Кассир с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства рассказал, как новая налогово-бюджетная политика позволит увеличить активы Нацфонда, передает корреспондент NUR.KZ.

Смаилов сообщил, что начата реализация предвыборной программы президента, в рамках которой осуществляется внедрение принципов новой концепции управления государственными финансами до 2030 года.

По словам главы кабмина, утверждены контрцикличные бюджетные правила, которые позволят сократить трансферты из Нацфонда на 1,4 трлн тенге в 2023 году и стабилизировать темпы роста расходов бюджета.

"Сбалансированность бюджета обеспечивается за счет увеличения собственной доходной базы и концентрации расходов на наиболее приоритетных направлениях", — подчеркнул премьер-министр.

Начата также разработка новых Бюджетного и Налогового кодексов, которые позволят упростить бюджетный процесс и налоговое администрирование, внедрить в этих направлениях новые цифровые решения.

"Принимаемые правительством меры позволят в ближайшие годы увеличить объем поступлений средств в Национальный фонд и стабилизировать темпы роста бюджетных расходов. В целом налогово-бюджетная политика будет направлена на снижение ненефтяного дефицита до 5% к 2030 году, а также на рост активов Нацфонда до 100 млрд долларов", — заявил Алихан Смаилов.

При этом он отметил, что продолжается реализация плана мероприятий по противодействию теневой экономике.

Напомним, сегодня в Астане проходит расширенное заседание правительства под председательством Касым-Жомарта Токаева. Выступая на открытии заседание, Токаев отметил рекордные темпы инфляции, а также подчеркнул, что казахстанцы ждут реальных перемен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2001119-kak-uvelichit-aktivy-natsfonda-do-100-mlrd-dollarov-pridumali-v-pravitelstve/